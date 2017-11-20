"Фекальная река" образовалась на улице в Южном Медведково из-за прорыва трубы Коммунальное хозяйство Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



По ее словам, "причины инцидента установить невозможно, пока авария не будет локализована". Жители Южного Медведково от водоснабжения не отключены. Очевидица рассказала телеканалу



"Фекальная река" образовалась в Ясном проезде в районе Южное Медведково из-за прорыва канализационной трубы. Об этом сообщает Life со ссылкой на очевидцев. В пресс-службе "Мосводоканала" подтвердили аварию на водопроводной сети в районе дома номер 33. В результате повреждения произошел разлив воды, сообщила собеседница ТАСС.По ее словам, "причины инцидента установить невозможно, пока авария не будет локализована". Жители Южного Медведково от водоснабжения не отключены. Очевидица рассказала телеканалу "360" , что фонтан забил прямо из-под асфальта. Воды было по щиколотку, ко многим домам невозможно было пройти. Автобусы, доезжая до улицы Молодцова, разворачивались и ехали обратно в сторону Полярной улицы.



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