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"Фекальная река" образовалась на улице в Южном Медведково из-за прорыва трубы
6 декабря 2017 г. | Время публикации 18:52 | Последние изменения 18:59
Рубрики: Происшествия, Коммунальное хозяйство  
 
Moscow-Live.ru
"Фекальная река" образовалась в Ясном проезде в районе Южное Медведково из-за прорыва канализационной трубы. Об этом сообщает Life со ссылкой на очевидцев. В пресс-службе "Мосводоканала" подтвердили аварию на водопроводной сети в районе дома номер 33. В результате повреждения произошел разлив воды, сообщила собеседница ТАСС.

По ее словам, "причины инцидента установить невозможно, пока авария не будет локализована". Жители Южного Медведково от водоснабжения не отключены. Очевидица рассказала телеканалу "360", что фонтан забил прямо из-под асфальта. Воды было по щиколотку, ко многим домам невозможно было пройти. Автобусы, доезжая до улицы Молодцова, разворачивались и ехали обратно в сторону Полярной улицы.

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