Иностранцы восхищены фотографией читающих пассажиров московского метро Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Кто-то предположил, что дело в неработающем Wi-Fi, однако автор поста отметила, что "вай-фай работал, но кого удивишь интернетом в метро? А вот живые книги — это да!". Кто-то из москвичей усомнился в том, что снимок сделан в час пик, а другие отметили, что чтение в метро — все же большая редкость. "Впервые слет любителей антикварных книг проходит в вагоне метро!" — пошутил один из подписчиков.



Однако самую восторженную реакцию фото вызвало у пользователей соцсети из разных стран. "Как чудесно! Это не сотовые телефоны!!! Это книги!" — написала жительница Испании. "Другой мир!" — изумилась Антонелла Костантино. Итальянец Марио Ботти язвительно заметил, что удивлен умением русских читать, на что подписчики автора напомнили о репутации России как самой читающей страны мира. "Когда-нибудь и у нас в метро будет вот так", — выразил надежду житель Мехико.



Читающие пассажиры метро - не единственное, что



Около недели назад в сети появился снимок из московского метро, на котором несколько человек читают книги и просматривают газеты. Любовь Москвы к чтению удивила иностранцев, которые перепостили опубликованное в Facebook фото более 22 тысяч раз. По утверждению автора, фото было сделано утром в понедельник на Таганско-Краснопресненской линии метро.Кто-то предположил, что дело в неработающем Wi-Fi, однако автор поста отметила, что "вай-фай работал, но кого удивишь интернетом в метро? А вот живые книги — это да!". Кто-то из москвичей усомнился в том, что снимок сделан в час пик, а другие отметили, что чтение в метро — все же большая редкость. "Впервые слет любителей антикварных книг проходит в вагоне метро!" — пошутил один из подписчиков.Однако самую восторженную реакцию фото вызвало у пользователей соцсети из разных стран. "Как чудесно! Это не сотовые телефоны!!! Это книги!" — написала жительница Испании. "Другой мир!" — изумилась Антонелла Костантино. Итальянец Марио Ботти язвительно заметил, что удивлен умением русских читать, на что подписчики автора напомнили о репутации России как самой читающей страны мира. "Когда-нибудь и у нас в метро будет вот так", — выразил надежду житель Мехико.Читающие пассажиры метро - не единственное, что удивляет иностранцев в столице . Так, европейцев удивляет обычай уступать места в транспорте пожилым, пассажирам с детьми и беременным женщинам, равно как и традиция открывать женщинам дверь, подавать пальто, помогать с тяжестями. Многих поражает факт того, что пассажиры метро без опасений пользуются смартфонами и планшетами, а наличие центрального отопления вызывает зависть, а открытые допоздна магазины одежды, круглосуточные магазины и кафе с "завтракоужинами" и ежедневно работающие салоны красоты вводят иностранцев в ступор.



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