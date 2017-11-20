Скончался один из пострадавших в результате аварии на теплотрассе в Гольяново

В больнице скончался один из пострадавших при аварии на теплотрассе в мтоличном районе Гольяново, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на источник в медицинских кругах. Он отметил, что пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но ожоги оказались слишком серьезными.
Напомним, в результате прорыва теплотрассы на Иркутской улице 29 ноября пострадали 8 человек, пятеро мужчин были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. До сих пор не уточняется, были ли они рабочими или прохожими. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил тогда, что некоторые пострадавшие получили "небольшие травмы" по собственной неосторожности
, когда перебегали улицу. Он также говорил, что по существующим нормативам и требованиям Ростехнадзора произошедшее считается "инцидентом", а не аварией.
Мэр Москвы Сергей Собянин до сих пор не прокомментировал
случившееся. Он лишь мельком упомянул аварию, выступая на форуме "Здоровье Москвы", отметив ее тяжесть и тот факт, что "пострадали люди", а также поручил департаменту здравоохранения контролировать их лечение. Последствия аварии коснулись более 2 тысяч домов, где проживают в общей сложности свыше 1 миллиона человек, а также 30 детсадов и около 40 школ.
Власти утверждали, что полного отключения тепла в квартирах не было, а часть помещений попала в "зону пониженного теплоснабжения". Утром 30 ноября чиновники отчитались о полном восстановлении тепла в домах, однако днем жители востока Москвы продолжали жаловаться на холодные батареи и перебои с горячей водой. Бирюков заявил, что горячей воды не было в "отдельных зданиях, но это никак не влияет на жизнеобеспечение".
Расследованием причин аварии занимается спецкомиссия. Директор Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев не исключил, что прорыв мог произойти из-за использования отслуживших труб под видом новых
. Такая практика незаконна, но процветает. На вторичный рынок попадают отреставрированные трубы, отработавшие ресурс в нефте- и газопроводах. Внешне они могут не отличаться от новых, но по качеству с ними не сравнятся.