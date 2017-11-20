Скончался один из пострадавших в результате аварии на теплотрассе в Гольяново

4 декабря 2017 г. Авария на теплотрассе в Москве могла случиться из-за использования б/у-шных труб в качестве новых

По словам эксперта, тепловые сети нередко рвутся из-за незаконного использования труб, отработавших свой ресурс в нефте- и газопроводах. После реставрации такие трубы внешне могут не отличаться от новых, но по качеству с ними не сравнятся.