Новые дома по программе реновации могут появиться на месте долгостроев

2 декабря 2017 г. В программу реновации жилья в Москве в ближайшее время войдут еще 26 площадок

Параллельно прорабатывается еще порядка 200 площадок с потенциалом от двух до трех миллионов квадратных метров нового жилья, заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.