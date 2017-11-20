Новые дома по программе реновации могут появиться на месте долгостроев

Дома для программы реновации могут быть построены на месте городских долгостроев. Об этом журналистам сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, которую цитирует агентство "Москва"
.
"Одну площадку мы нашли на шоссе Энтузиастов, где с 1970-х годов располагалась недостроенная больница. Ее техническое состояние на данный момент отрицательное. Эта локация была предложена для размещения стартовой площадки. В Метрогородке тоже есть такой участок, где расположено недействующее здание, на его месте тоже предполагается разместить стартовую площадку. Таких объектов, думаю, еще пять", - сказала Княжевская, отметив, что cтроительство домов в промзонах будет исключено, вместо этого промышленные зоны планируется использовать под размещение паркингов и иных объектов коммунальной сферы.
Кроме того, глава Москомархитектуры отметила, что инициативу проявляют и местные жители, уже предложившие пять площадок для строительства. "Они приносят свои предложения в префектуры, потом мы с префектурами собираемся и они нам озвучивают предложения", - сказала Княжевская, напомнив, что на данный момент утверждены 210 стартовых площадок, еще 26
могут быть добавлены на этой или следующей неделе. В окончательный список исторически значимых зданий, которые предлагается сохранить при реализации программы реновации, вошли 240 домов, документ уже направлен мэру столицы Сергею Собянину.
"В перечне 218 домов, по которым было принято однозначное решение о сохранении. Эти дома точно сноситься не будут. Решение по сохранению еще 22 домов будет приниматься на следующей стадии - разработке проекта планировки. Итого в конечный список, направленный мэру, вошло 240 домов", - цитирует Княжевскую ТАСС. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин не исключил
, что за первой программой реновации столичного жилфонда последует вторая, в которую попадут дома, пока избежавшие попадания под снос.