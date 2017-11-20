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Автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах в связи с ожидающимся снегопадом
6 декабря 2017 г. | Время публикации 11:29
Рубрики: Автотранспорт, Погода  
 
Moscow-Live.ru
ГКУ "Центр организации дорожного движения" просит автомобилистов быть внимательнее на дорогах в связи с ожидаемым в Москве снегопадом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Гидрометцентра, 6 декабря в Москве ожидается снегопад, в ходе которого выпадет 3-5 миллиметров осадков. Центр организации дорожного движения просит автомобилистов быть внимательнее на дороге и по возможности отказаться от использования личного автомобиля. "Это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт работает штатно, готов к увеличению пассажиропотока", - подчеркнули в ЦОДД. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

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