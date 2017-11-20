Московского автомобилиста пытались на год лишить прав за погнутый на парковке столбик Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Как рассказал адвокат автомобилиста Александр Липатников, инцидент произошел в августе. Водитель, двукратный чемпион мира по спортивным танцам, припарковался на платной стоянке в районе Преображенского вала и случайно сбил железный столбик. Мужчина спешил на занятия по танцам с детьми и договорился с дежурным контролером парковки, что возместит ущерб, когда специалист уточнит стоимость ремонта.



Спортсмен оставил свои данные и номер мобильного телефона, но звонка так и не дождался, а придя на стоянку вечером, узнал, что парковщики вызвали ГИБДД и заявили, что водитель покинул место ДТП. В результате Измайловский районный суд лишил автомобилиста прав на год по административной статье "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием".



По словам Липатникова, судья даже не открывала дело и отказалась вызвать свидетелей. Водитель обратился с жалобой в Мосгорсуд, и после нескольких заседаний высшая инстанция встала на его сторону. Предыдущее решение было отменено в силу незначительности нарушения, а также из-за показаний свидетелей. В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" заявили, что охранник стоянки повел себя непрофессионально, и принесли водителю извинения. Адвокат, однако, советует в таких случаях сразу вызывать ГИБДД и не уезжать с места происшествия. Московского автомобилиста на год лишили права управлять машиной после того, как он погнул столбик на платной парковке и якобы скрылся. Впоследствии ему удалось добиться отмены этого решения, а в "Московском паркинге" перед ним извинились, пишет "Газете.Ru" Как рассказал адвокат автомобилиста Александр Липатников, инцидент произошел в августе. Водитель, двукратный чемпион мира по спортивным танцам, припарковался на платной стоянке в районе Преображенского вала и случайно сбил железный столбик. Мужчина спешил на занятия по танцам с детьми и договорился с дежурным контролером парковки, что возместит ущерб, когда специалист уточнит стоимость ремонта.Спортсмен оставил свои данные и номер мобильного телефона, но звонка так и не дождался, а придя на стоянку вечером, узнал, что парковщики вызвали ГИБДД и заявили, что водитель покинул место ДТП. В результате Измайловский районный суд лишил автомобилиста прав на год по административной статье "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием".По словам Липатникова, судья даже не открывала дело и отказалась вызвать свидетелей. Водитель обратился с жалобой в Мосгорсуд, и после нескольких заседаний высшая инстанция встала на его сторону. Предыдущее решение было отменено в силу незначительности нарушения, а также из-за показаний свидетелей. В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" заявили, что охранник стоянки повел себя непрофессионально, и принесли водителю извинения. Адвокат, однако, советует в таких случаях сразу вызывать ГИБДД и не уезжать с места происшествия.



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