Фестиваль уличных театров могут провести в Москве в будущем году Развлечения Рубрики: Праздники

Global Look Press



По словам столичного мэра, с идеей проведения театральных фестивалей на общественных пространствах Москвы выступил художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов. Собянин назвал такую идею логичной, отметив, что в городе появляются новые возможности, а театр в столице переживает своеобразный ренессанс. Кроме того, в городе проведена колоссальная работа по приведению в порядок общественных пространств, которые включены в культурную жизнь Москвы.



"Как первый, пробный, шаг можно было бы провести совместное мероприятие в рамках "Путешествия в Рождество", самого популярного фестиваля среди москвичей и гостей столицы", - добавил Собянин, заявив, что в нем могли бы принять активное участие как городские театры, так и театры из других регионов: "Все готово: приходите и играйте".



В свою очередь художественный руководитель Московского музыкального театра Геликон-опера Дмитрий Бертман предложил проводить спектакли в городских парках.



"Можно было бы сделать потрясающие вещи в Зарядье, в том же Коломенском, в этих парковых зонах, в Царицыно. Это потрясающие совершенно объекты, которые могут стать живой декорацией для огромных спектаклей. У меня даже были такие идеи: сделать такой круг огромный, поворотный, и над ним установить трибуны для зрителей. И вот этот круг возить на разные площадки города", - добавил Бертман. Также по его мнению, для проведения спектаклей можно было бы использовать площадки в метро и на городских вокзалах.



Актер Андрей Фомин предложил проводить в Москве отдельный фестиваль уличных театров. А актриса Ингеборга Дапкунайте обратила внимание на то, что многие театральные деятели возглавляют различные фонды, и предложила посвятить благотворительности один из дней городских фестивалей.



Напомним, новый 2018 год объявлен в России Годом театра, в связи с чем посетители фестиваля "Путешествие в Рождество" смогут увидеть Театральные постановки станут центральным событием на московских фестивалях в будущем году, впервые подобное мероприятие пройдет в рамках фестиваля Путешествие в Рождество. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с деятелями театрального искусства, которая состоялась в Государственном театре наций. Слова столичного мэра приводит агентство "Москва" По словам столичного мэра, с идеей проведения театральных фестивалей на общественных пространствах Москвы выступил художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов. Собянин назвал такую идею логичной, отметив, что в городе появляются новые возможности, а театр в столице переживает своеобразный ренессанс. Кроме того, в городе проведена колоссальная работа по приведению в порядок общественных пространств, которые включены в культурную жизнь Москвы."Как первый, пробный, шаг можно было бы провести совместное мероприятие в рамках "Путешествия в Рождество", самого популярного фестиваля среди москвичей и гостей столицы", - добавил Собянин, заявив, что в нем могли бы принять активное участие как городские театры, так и театры из других регионов: "Все готово: приходите и играйте".В свою очередь художественный руководитель Московского музыкального театра Геликон-опера Дмитрий Бертман предложил проводить спектакли в городских парках."Можно было бы сделать потрясающие вещи в Зарядье, в том же Коломенском, в этих парковых зонах, в Царицыно. Это потрясающие совершенно объекты, которые могут стать живой декорацией для огромных спектаклей. У меня даже были такие идеи: сделать такой круг огромный, поворотный, и над ним установить трибуны для зрителей. И вот этот круг возить на разные площадки города", - добавил Бертман. Также по его мнению, для проведения спектаклей можно было бы использовать площадки в метро и на городских вокзалах.Актер Андрей Фомин предложил проводить в Москве отдельный фестиваль уличных театров. А актриса Ингеборга Дапкунайте обратила внимание на то, что многие театральные деятели возглавляют различные фонды, и предложила посвятить благотворительности один из дней городских фестивалей.Напомним, новый 2018 год объявлен в России Годом театра, в связи с чем посетители фестиваля "Путешествие в Рождество" смогут увидеть сцены из знаменитых спектаклей театров Москвы, выступления лучших уличных театров, а также поучаствовать в тематических театральных мастер-классах. Фестиваль пройдет с 22 декабря 2017-го по 14 января 2018 года на 70 площадках по всему городу. А на Славянской площади появится елка с портретами великих российских режиссеров Константина Станиславского , Евгения Вахтангова и Владимира Немировича-Данченко. Украшением для елок будут театральные маски, отсылающие к известным спектаклям, а в праздничном оформлении будут использоваться театральные кулисы.



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