Уголовное дело возбудили после взрыва в подмосковной квартире из-за неудачного ремонта

5 февраля 2018 г. Часть квартиры в подмосковном ЖК "Бутово парк" разнесло взрывом при ремонте, пострадали 4 человека

Инцидент произошел в одной из квартир на 20-м этаже 25-этажного дома, где рабочие делали ремонт с использованием газового баллона. Повреждена часть фасадной стены одной квартиры, выбиты стекла. Два человека получили ожоги 90% тела.