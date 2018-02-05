Уголовное дело возбудили после взрыва в подмосковной квартире из-за неудачного ремонта

Уголовное дело о нарушении правил при ведении строительных работ возбуждено по факту взрыва газового баллона
в квартире подмосковного жилого комплекса "Бутово парк". Об этом сообщается на сайте
Главного следственного управления СК по Московской области.
По данным следствия, инцидент произошел из-за нарушения правил при проведении строительно-ремонтных работ. Это повлекло за собой пожар, а также частичные разрушения в квартире, на лестничной площадке и на фасаде дома. Ущерб оценивается в 500 тысяч рублей.
Четверо рабочих получили ожоги различной степени тяжести, "что относится к тяжкому вреду здоровью человека", отметили в главке. Двое пострадавших остаются в реанимации Подольского ожогового центра в стабильно тяжелом состоянии, сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе минздрава Подмосковья. У двух других пострадавших травмы легкой степени.
Опрошенные рабочие рассказали следователям, что заправляли газовый баллон без измерительных приборов на газозаправочной станции, расположенной на МКАД вблизи шоссе Энтузиастов. При осмотре квартиры помимо баллона изъята тепловая пушка. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил при ведении горных, строительных и иных работ).
Напомним, взрыв произошел 5 февраля в 25-этажном доме в ЖК "Бутово-Парк" Ленинского района Московской области. Жильцов эвакуировали для проведения обследования. Специалисты установили, что повреждения получили две стены, остекление и двери лифта, угрозы несущим конструкциям нет, сообщили в пресс-службе МЧС по Центральному федеральному округу. После этого жильцам разрешили вернуться в квартиры.