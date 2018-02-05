Заммэра рассказал о нападениях на дворников из-за ночной уборки снега. Москвичи продолжают жаловаться на их отсутствие

6 февраля 2018 г. В мэрии пообещали ликвидировать последствия снегопадов до конца недели

По словам Бирюкова, город будет очищен от последствий снегопада в течение пяти-шести дней. В первую очередь будут очищаться проезжие части, подходы к станциям метро и МЦК, к поликлиникам и больницам, а также тротуары.