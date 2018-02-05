Заммэра рассказал о нападениях на дворников из-за ночной уборки снега. Москвичи продолжают жаловаться на их отсутствие

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о нападениях горожан на дворников из-за ночной уборки снега с применением механизированной техники. "В окна летят продукты питания, бросают яйца в этих работающих. Более того, нерадивые граждане берут травматический пистолет и начинают расстреливать эту технику. У нас таких примеров достаточно много", - заявил он в прямом эфире радиостанции "Вести FM"
(цитата по "Интерфаксу"
).
По словам Бирюкова, такими случаями занимаются правоохранительные органы. Отметим, что комментариев полиции по этому поводу не поступало, в хронике происшествий за ночь подобных случаев не зафиксировано. В соцсетях москвичи продолжают жаловаться на неубранный снег во дворах и на дорогах. Многие горожане сами выходят на улицу с лопатами. К расчистке снега подключились муниципальные депутаты.
Накануне вечером Бирюков сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ввести дополнительные силы по уборке снега. Последствия снегопада, по словам Бирюкова, ликвидируют свыше 15,5 тысячи единиц спецтехники и более 60 тысяч человек.
Заммэра уточнял, что ночью в уборке задействуют примерно 3 тысячи человек и около 600 единиц различной техники. "Дополнительные силы будут работать на улицах Центрального округа, во всех районах", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.
"Слышали новость? "В уборке снега задействовано 16.000 единиц техники и 100.000 человек! В Москве (с учетом Новой Москвы) 4800 улиц. Выходит, вот прямо сейчас, на каждой улице Москвы должно работать по 3 машины и 21 человеку. Не кажется ли Вам, что нам опять врут?" - прокомментировали
новость в сообществе "Синие ведерки".
"Народная примета в Москве: чем больше снега, тем меньше дворников, чем меньше снега (и других проблем), тем больше дворников. В выходные ходил по дворам в Хамовниках и не увидел ни одного дворника. Сегодня тем более. Видимо, мэрии сегодня не до этого, готовится к выборам", - пишет
лидер московского отделения "Яблоко" Сергей Митрохин.
В Facebook-группе
Академического района из-за плохой уборки снега "Жилищником" прозвучало предложение нанять в складчину стороннюю компанию, зафиксировать работу на видео, а затем "снять эти деньги с "Жилищника". "И вот на этом этапе у них там все затрещит так, что слышно будет по всей златоглавой".
Автомобилисты возмущены тем, что парковки не чистятся, так что порой правильно припарковаться попросту невозможно, зато эвакуаторы начеку.
Центр организации дорожного движения просит автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте до 11 февраля. "В ближайшие дни будет проходить масштабная уборка города от снега. В связи с этим просим повременить с использованием автомобилей и пользоваться общественным транспортом на этой неделе. Таким образом мы поможем городу быстрее ликвидировать последствия снегопада", - сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе учреждения.
На сайте мэрии
утверждается, что качество уборки снега контролируется онлайн. "За работой коммунальной техники и ликвидацией последствий рекордного снегопада ежедневно следят в Центре автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Благодаря системе видеонаблюдения, которая насчитывает более 140 тысяч видеокамер, операторы ЦАФАП контролируют качество уборки снега", - говорится в сообщении.
В материале приведены скриншоты с камер наблюдения, на которых видны люди, расчищающие снег у подъездов. Однако не по всем фото можно однозначно утверждать, что в уборке принимают участие именно дворники. На сайте также отмечается, что "за четыре дня аномального снегопада в феврале жители 80 процентов дворов не оставляли сообщений о проблемах" на портале "Наш город".
В интервью "Вестям FM" заммэра Бирюков заявил, что не припомнит подобного снегопада за свою практику. "При моей большой практике, по сути дела, впервые такое", - сказал глава комплекса городского хозяйства. Он отметил, что за несколько дней зимы 2012-2013 годов выпало 40 см снега. "А сейчас 47 см - это очень сложные, экстремальные условия", - заявил чиновник. По его словам, последствия снегопада планируется устранить за пять-шесть дней
, что "гораздо раньше установленных на данный момент нормативов".