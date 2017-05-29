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Столичные власти разрабатывают "эшелонную" систему предупреждения об аномальных погодных явлениях
6 февраля 2018 г. | Время публикации 14:10 | Последние изменения 14:34
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Власти Москвы разрабатывают эшелонированную систему оповещения об аномальных погодных явлениях. Об этом в эфире радиостанции "Вести ФМ" сообщил вице-мэр Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, система предупреждения будет функционировать, начиная с дистанции в 300 километров от Москвы. "Потом идет следующий эшелон и так далее, вплоть до Третьего транспортного кольца с интервалом в 20-30 минут с тем, чтобы могли предупредить население о тех или других ситуациях, погодных условиях", - пояснил он.

Напомним, вопрос оперативного экстренного оповещения горожан и прогнозирования экстремальных погодных явлений стал предметом разбирательства столичных властей после урагана 29 мая, в результате которого погибли 11 человек. В ответ на претензии москвичей об отсутствии SMS-рассылки о резком ухудшении погоды в министерстве заявили, что попросили о рассылке операторов мобильной связи. Однако, как выяснилось, это коснулось далеко не всех районов Москвы.

Несвоевременным оповещением горожан заинтересовались и в Мосгордуме, пообещав рассмотреть этот вопрос в рамках одного из ближайших заседаний комиссии по безопасности. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение разобраться в ситуации вокруг московского урагана и выяснить причины позднего оповещения граждан. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что претензии по поводу несвоевременного оповещения следует предъявлять Гидрометцентру, который должен был сообщить заранее о неблагоприятной ситуации и проинформировать москвичей.

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