В мэрии пообещали ликвидировать последствия снегопадов до конца недели

Последствия мощнейшего за последнее столетие снегопада будут устранены в Москве в течение пяти-шести дней. Об этом заявил заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Город будет очищен в течение пяти-шести дней. Это гораздо раньше установленных на данный момент нормативов", - цитирует заммэра агентство "Москва"
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В первую очередь будут очищаться проезжие части, подходы к станциям метро и Московского центрального кольца, подходы в поликлиникам и больницам, а также тротуары. "Мы не привлекаем никаких сторонних сил: ни Минобороны, ни МЧС, город справляется своими силами", - добавил заммэра.
За 5 февраля из Москвы коммунальные службы вывезли более 800 тысяч кубометров снега, еще 72 миллиона кубометров предстоит вывезти. Кроме того, в ближайшие дни в столице выпадет еще 6-8 сантиметров снега. А к середине недели в столицу придет потепление
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Как сообщается на сайте мэра Москвы
, качество уборки снега на территории внутридомовых проездов, детских и спортивных площадок, лавочек и других малых архитектурных форм во дворах, а также качество уборки улиц в столице можно контролировать в режиме online. Еще около 100 тысяч камер позволяет отследить, как убираются территории у подъездов жилых домов. операторы могут контролировать перемещения снегоуборочных машин, а к тем, кто не может оперативно организовать процесс уборки, применяются строгие меры. Между тем накануне сами москвичи жаловались, что уборка происходит очень выборочно, а многие сами расчищали снег перед домом.
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