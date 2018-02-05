В мэрии пообещали ликвидировать последствия снегопадов до конца недели

5 февраля 2018 г. Ночь на вторник может стать самой морозной в Москве, а к середине недели придет потепление

Температура воздуха в ночь на вторник, 6 февраля, может опуститься до минус 17, в Подмосковье - до минус 19 градусов. В середине недели в регион придет потепление, а в воскресенье дневная температура поднимется до нуля градусов.