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На крыше Госдумы появится зал под куполом, а депутатов рассадят, как на форуме
6 февраля 2018 г. | Время публикации 13:01 | Последние изменения 13:16
Рубрики: Недвижимость  
 
Moscow-Live.ru
Реконструкция Госдумы, которая была объявлена в начале года, предполагает полную перестройку зала заседаний по "форумному типу" и возведение над ним дополнительных помещений площадью более 700 квадратных метров. С началом ремонта депутатам придется заседать не на Охотном Ряду, пишет "Коммерсант".

На первом заседании весенней сессии 10 января спикер Вячеслав Володин предупредил депутатов, что в течение осенней сессии 2018 года им придется работать в другом зале. Поводом для ремонта зала заседаний между старым корпусом на Охотном Ряду и новым в Георгиевском переулке называют его технический износ: во время заседания 14 июля 2017 года в зале произошла протечка крыши. А в феврале 2017 года Вячеслав Володин говорил о планах провести реконструкцию зала, ссылаясь на жалобы депутатов на нехватку воздуха. Начать ремонт планируется с уходом нижней палаты на летние каникулы: работы начнутся в августе и продлятся несколько месяцев.

В ходе работ будет реконструировано более половины общей площади здания, включая зал пленарных заседаний. Зал будет "развернут" на 90 градусов, что позволит расставить кресла 450 депутатов полукругом по отношению к президиуму и увеличить пространство между парламентариями, которым приходится подолгу сидеть друг с другом на заседаниях. Решение развернуть зал по образцу форума и сменить расстановку кресел приняли, изучив опыт других стран. Ложи для представителей президента расположат справа от президиума, для "Белого дома" — слева. Кроме того, проект предусматривает установку звукоизолирующей стеклянной перегородки, через которую можно будет следить за ходом заседания без получения специального допуска.

Проект предполагает также возведение надстройки над залом пленарных заседаний: конструкция с куполом площадью чуть более 700 квадратных метров должна разместиться на крыше, рядом с инженерными конструкциями, и предназначена для переговоров и заседаний фракций в перерыве между общими заседаниями, а также для проведения больших мероприятий. На время ремонта Госдумы парламентарии могут переехать в Колонный зал Дома Союзов, либо в здание одного из домов-"книжек" на Новом Арбате.

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