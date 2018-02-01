ГИБДД отменила штраф пенсионеру, которому пришло "письмо счастья" за ложное превышение скорости

Пенсионер из Москвы Сергей Костенко добился отмены постановления за превышение скорости, которое он получил после проезда под камерой на Новорязанском шоссе. Как сообщает "Коммерсант"
, мужчина получил письмо из УГИБДД по Московской области, в котором сказано, что штраф аннулирован, а производство по делу прекращено. "Приносим вам свои извинения за доставленные неудобства", - сказано в документе. Причины сбоя, повлекшего штраф, не уточняются.
По словам экспертов, автовладельцам не часто удается обжаловать постановления с камер, и случай с пенсионером примечателен тем, что удалось оспорить штраф, вынесенный из-за неожиданной ошибки измерения. Кроме того, важно, что сотрудники ГИБДД сравнили скорость машины с потоком и пришли к логичному выводу, что камера ошиблась.
Напомним, днем 28 января Сергей Костенко ехал в районе населенного пункта Никитское по Новорязанскому шоссе. Камера зафиксировала скорость движения в 123 километра в час при ограничении в 60 километров. Автомобилисту был выписан штраф в две тысячи рублей
, хотя системы спутникового слежения в автомобиле показали скорость не более 69-72 километров в час. Эксперты отмечают, что в суде автофиксацию до сих пор воспринимают как некий безошибочный процесс, а методики выявления и исключения ошибок видеокамер до сих пор не разработаны, как и доказательная база для вынесения постановлений. Поэтому автомобилисты предпочитают заплатить штраф в размере 50%, нежели тратить время в судах.