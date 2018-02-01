ГИБДД отменила штраф пенсионеру, которому пришло "письмо счастья" за ложное превышение скорости

1 февраля 2018 г. Пенсионер пожаловался в ГИБДД на "письмо счастья" за скорость в 123 км/ч

Камера зафиксировала скорость 123 километра в час - почти вдвое больше, чем скорость, зафиксированная спутниковыми системами слежения и видеорегистратором. Между тем в суде до сих пор полагают, что камеры не могут ошибаться.