В прокуратуре не смогли объяснить, чьи права нарушает референдум по застройке Академического района Рубрики: Общество

Гагаринский районный суд



На предварительном заседании по референдуму, которое прошло 5 февраля, представитель прокуратуры выразил беспокойство по поводу присутствия прессы и отказался отвечать на вопрос о том, чьи конкретно права и интересы нарушает решение Совета депутатов о референдуме: в вынесенном ранее определении суда сказано, что решение "нарушает права и интересы неопределённого круга лиц". Такая формулировка не устроила независимых депутатов, как и заявление работника прокуратуры о том, что сведения о "неопределенном круге лиц" якобы содержатся в иске. Судья назначил заседание, посвященное блокировке решения, на 9 февраля.



"Референдум нужен нашим жителям, которые недовольны высотным строительством, которое ведётся сейчас в районе. Люди хотят, чтобы в районе сохранилась малоэтажная застройка, и мы хотим передать властям волю жителей. Для этого и хотим провести референдум как инструмент прямой демократии", – пояснила депутат Елена Гильц. По ее мнению, от волеизъявления десятков тысяч жителей властям "отмахнуться будет гораздо сложнее". Кроме того, вопрос референдума как выражения непосредственной воли народа является еще и конституционным, поскольку народ, согласно той же Конституции РФ, обладает высшей властью в стране. Депутаты также обращают внимание на то, что нынешнее безудержное строительство заметно нарушает баланс социальной инфраструктуры, и новоселам строящихся жилых комплексов просто не хватает мест в детских садах, школах, больницах и поликлиниках.



Сами же жители Академического района активно выступают против застройки: первое из двух 19-этажных зданий, построенных два года назад, не заселено на 20%, между этажами на лестницах живут бездомные. А на месте пятиэтажек, из которых переселяют людей, вновь возникают многоэтажные комплексы, что приводит к росту плотности населения. В случае отказа в проведении референдума в районном суде депутаты намерены отстаивать свою позицию в судах высшей инстанции, вплоть до Конституционного суда.



Напомним, в конце января депутаты Академического района единогласно проголосовали за проведение



Депутаты также обратили внимание на то, что Академический район исторически был спроектирован как малоэтажный, поэтому "строительство высоток нарушает архитектурный ансамбль района, что негативно воспринимается многими жителями". Прокуратура обратилась к мундепам с требованием отменить решение, а затем, получив отказ, подала в суд административный иск, добившись На предварительном слушании, посвященном референдуму об ограничении высотности застройки в Академическом округе, представитель прокуратуры потребовала удалить журналистов, а затем не смогла ответить на вопрос о том, чьи права были нарушены решением Совета депутатов. Решение по вопросу референдума будет принято 9 февраля, депутаты готовы обжаловать его в Конституционном суде. Об этом сообщает портал Activatica.Org На предварительном заседании по референдуму, которое прошло 5 февраля, представитель прокуратуры выразил беспокойство по поводу присутствия прессы и отказался отвечать на вопрос о том, чьи конкретно права и интересы нарушает решение Совета депутатов о референдуме: в вынесенном ранее определении суда сказано, что решение "нарушает права и интересы неопределённого круга лиц". Такая формулировка не устроила независимых депутатов, как и заявление работника прокуратуры о том, что сведения о "неопределенном круге лиц" якобы содержатся в иске. Судья назначил заседание, посвященное блокировке решения, на 9 февраля."Референдум нужен нашим жителям, которые недовольны высотным строительством, которое ведётся сейчас в районе. Люди хотят, чтобы в районе сохранилась малоэтажная застройка, и мы хотим передать властям волю жителей. Для этого и хотим провести референдум как инструмент прямой демократии", – пояснила депутат Елена Гильц. По ее мнению, от волеизъявления десятков тысяч жителей властям "отмахнуться будет гораздо сложнее". Кроме того, вопрос референдума как выражения непосредственной воли народа является еще и конституционным, поскольку народ, согласно той же Конституции РФ, обладает высшей властью в стране. Депутаты также обращают внимание на то, что нынешнее безудержное строительство заметно нарушает баланс социальной инфраструктуры, и новоселам строящихся жилых комплексов просто не хватает мест в детских садах, школах, больницах и поликлиниках.Сами же жители Академического района активно выступают против застройки: первое из двух 19-этажных зданий, построенных два года назад, не заселено на 20%, между этажами на лестницах живут бездомные. А на месте пятиэтажек, из которых переселяют людей, вновь возникают многоэтажные комплексы, что приводит к росту плотности населения. В случае отказа в проведении референдума в районном суде депутаты намерены отстаивать свою позицию в судах высшей инстанции, вплоть до Конституционного суда.Напомним, в конце января депутаты Академического района единогласно проголосовали за проведение референдума , на который предлагалось вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, чтобы Совет депутатов МО Академический внес в правительство Москвы предложение о внесении изменений в Генеральный план города Москвы в части ограничения в Академическом районе предельной высотности будущего строительства тридцатью метрами?" Инициативу они объяснили тем, что 30 метров - это стандартная высота девятиэтажного дома, более безопасного с точки зрения норм пожарной безопасности и комфортного для проживания.Депутаты также обратили внимание на то, что Академический район исторически был спроектирован как малоэтажный, поэтому "строительство высоток нарушает архитектурный ансамбль района, что негативно воспринимается многими жителями". Прокуратура обратилась к мундепам с требованием отменить решение, а затем, получив отказ, подала в суд административный иск, добившись приостановки решения по референдуму



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 2 февраля 2018 г. Прокуратура добилась приостановки решения депутатов Академического района о референдуме по высоткам

Судья приостановил решение о проведении референдума из-за иска прокуратуры. Таким образом, мундепы лишились возможности проводить агитацию до тех пор, пока не завершится процесс. Предварительные слушания по делу состоятся 5 февраля. 23 января 2018 г. Депутаты Академического района Москвы хотят провести в день выборов референдум об ограничении высотной застройки

