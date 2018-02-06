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Два человека погибли в пожаре на востоке Москвы, двум детям пришлось прыгать из окна
6 февраля 2018 г. | Время публикации 08:41 | Последние изменения 11:13
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Следственный комитет проводит проверку по факту пожара на Новокосинской улице, в котором погибли два человека. Об этом сообщает Главное управление СК по Москве. Возгорание произошло в ночь на 6 февраля в трехкомнатной квартире по адресу: улица Новокосинская, 46, корпус 2.

Установлено, что в квартире проживала семья, состоящая из семи человек, сообщили в московском главке СК. В результате пожара трое несовершеннолетних детей и их отчим с дедушкой доставлены в больницу. Мама и бабушка детей скончались. Источник ТАСС в экстренных службах ранее сообщал, что одно тело было обнаружено в сгоревшей квартире, вторая жертва скончалась по дороге в больницу.

"Пять человек, в том числе двое детей, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна до прибытия пожарных", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве "Интерфаксу" сообщили, что до прибытия пожарных женщина с двумя детьми выпрыгнула с балкона горящей квартиры, еще два человека - из окна. Из соседних квартир спасены 8 человек.

"С противоположной стороны здания мужчина с ребенком просили о помощи. Незамедлительно с помощью спасательных лестниц люди были спасены", - сообщили агентству "Москва" в столичном управлении МЧС.

Сигнал о возгорании на шестом этаже дома поступил в 3:33. "Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 04 часа 14 минут пожар был ликвидирован", - сообщается на сайте ведомства. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стал обогреватель. После тушения пожара сотрудники МЧС провели тактическую вентиляцию подъезда, а затем организовали обогрев тепловыми пушками и закрыли оконные проемы, которые лишились стекол. В ведомстве подчеркнули, что жизнеобеспечение жильцов дома не нарушено.
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