В департаменте природопользования не нашли "ничего странного" в продолжающихся неприятных запахах

Глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский заявил, что причиной неприятных запахов в столице стали работы по рекультивации полигона "Кучино" и неблагоприятные метеорологические условия, спровоцировавшие волну запахов 8 декабря. Между тем на состояние здоровья эти запахи не влияют, поскольку норматив по ним должен быть превышен "минимум в 600 раз". Об этом он сообщил в интервью "Газете.Ru"
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"Эта проблема, конечно, наверное, не общегородская, она больше восточного, юго-восточного, южного направления нашего города. Но это, опять же, исторически так сложилось, что те объекты, которые нам могут давать неприятные запахи в атмосферу города, находятся в основном в этих округах", - заявил Кульбачевский, уточнив, что ранее причиной неприятного запаха были Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения, а также Московский нефтеперерабатывающий завод и другие мелкие предприятия в промзонах. По его словам, очистные сооружения находятся в стадии реконструкции, и проблема резкого запаха с их стороны по сути решена, как и проблема сверхнормативных выбросов с Московского нефтеперерабатывающего завода, последний из которых был в мае. "Сейчас уже практически 10 месяцев прошло, 9, таких случаев не было, они не повторялись", - пояснил глава департамента.
Коснувшись других возможных источников неприятного запаха, Кульбачевский уточнил, что доза запаха, опасная для здоровья, превышает норму минимум в 600 раз. "У нас просто таких превышений не бывает, они бывают только на химических производствах, и то в производственной зоне. В Москве, конечно, таких превышений нет", - заверил он, уточнив, что все предприятия, бывшие источником неприятного запаха, планируется реконструировать полностью уже к началу 2019 года. А количество дней, когда вредные вещества не рассеиваются в атмосфере и ощущаются горожанами, в прошлом году составляло не более 40.
Затронув проблему полигонов твердых бытовых отходов, которые также являются источниками неприятного запаха, чиновник отметил, что при использовании в режиме загрузки полигоны редко источают неприятный запах, поскольку их руководство старается соблюдать необходимые технологии. А процесс рекультивации включает в себя вмешательство в тело полигона, что, в свою очередь, ведет к неприятным запахам и беспокойству со стороны горожан. "Любая свалка связана со свалочными газами. Свалочные газы — это, в том числе, сероводород и различные другие газы, которые могут вызывать неприятные запахи и дискомфорт. Но еще раз говорю, что даже при воздействии полигона Кучино не были превышены нормативы по вредным веществам, - подчеркнул Кульбачевский. - Если есть какие-то превышения, допустим, в 1,2 раза, в районе автотрасс, и то для нас, в принципе, ЧП. Мы сразу разбираемся и выясняем причину".
Кроме того, чиновник в очередной раз назвал полигон "Кучино" основной причиной неприятных запахов в последнее время, а причиной массовых жалоб
8 декабря прошлого года - неблагоприятные метеоусловия. "Кучино, как правило, добивает, до Москвы — там 3-4 километра, идет распространение этого запаха. В этот раз оно практически накрыло весь город. Такое бывает, еще раз говорю, нечасто. Поэтому, вы же видите, с 8-го декабря практически все время дует в сторону Московской области, а не в сторону Москвы. Поэтому сейчас, например, последние полтора месяца воздействие полигона Кучина на московскую застройку практически отсутствует. Если завтра ветер поменяется — запах может опять прийти <....> много зависит от метеоусловий", - пояснил он.
При этом лидер столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что зловоние могло идти с других полигонов
, подвергшихся повышенной нагрузке после поспешного закрытия свалки в Балашихе. "Кучино" могло стать козлом отпущения именно потому, что полигон уже закрыт, да еще решением президента, что позволяет выгодно прорекламировать его "мудрость" накануне выборов", - говорится на сайте "Яблока". А жители окрестностей свалки подозревают, что полигон в Кучино вновь открыт
и принимает отходы из Люберец. Камеры на полигоне при этом отключены.