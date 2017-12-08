В департаменте природопользования не нашли "ничего странного" в продолжающихся неприятных запахах

2 февраля 2018 г. Жителей столичного региона продолжает донимать запах сероводорода. Активисты подозревают свалку "Кучино" в приеме мусора

Жители столичного региона продолжают жаловаться на неприятные запахи в МЧС, источником запаха по-прежнему называют полигон "Кучино". Между тем активисты утверждают, что на полигоне продолжают принимать отходы из Люберец.