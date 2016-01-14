Квадрокоптеры для съемок ДТП протестируют в столице

15 декабря 2017 г. Пункты для быстрого разбора ДТП появятся на МКАД

На МКАД будут организованы смотровые площадки для участников ДТП, а следственно-оперативные группы оснастят современными устройствами для осмотра и фиксации мест ДТП. Это позволит быстрее освобождать дорогу после аварии.