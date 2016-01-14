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Квадрокоптеры для съемок ДТП протестируют в столице
6 февраля 2018 г. | Время публикации 12:07 | Последние изменения 12:39
Рубрики: Автотранспорт  
 
Global Look Press
Специальные квадрокоптеры, которые будут делать съемки с мест ДТП, могут появиться в Москве, сообщил глава Центра организации дорожного движения правительства столицы Вадим Юрьев. Его цитирует "Интерфакс".

"Мы будем тестировать профессиональные квадрокоптеры, которые не теряют связи. Это очень серьезный эксперимент. Когда мы поймем, что все получилось, город анонсирует этот проект", - сказал Юрьев. По его словам, квадрокоптеры будут летать над МКАД и осуществлять оперативную съемку с места ДТП, чтобы сократить время перекрытия.

В конце прошлого года сообщалось, что на четырех диспетчерских пунктах ЦОДД на МКАД будут организованы крытые смотровые площадки для автомобилей-участников ДТП, а следственно-оперативные группы при МВД оснастят современными измерительными приборами, цифровыми камерами и квадрокоптерами для осмотра и фиксации мест ДТП. Предполагается, что после приезда сотрудников полиции автомобили будут эвакуировать в пункты разбора аварий для следственных действий, и это позволит оперативно оказывать помощь пострадавшим, качественно фиксировать место ДТП, а также в три раза быстрее освобождать проезжую часть после аварий. Однако сейчас об этом проекте ничего не известно.

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