Квадрокоптеры для съемок ДТП протестируют в столице

Специальные квадрокоптеры, которые будут делать съемки с мест ДТП, могут появиться в Москве, сообщил глава Центра организации дорожного движения правительства столицы Вадим Юрьев. Его цитирует "Интерфакс"
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"Мы будем тестировать профессиональные квадрокоптеры, которые не теряют связи. Это очень серьезный эксперимент. Когда мы поймем, что все получилось, город анонсирует этот проект", - сказал Юрьев. По его словам, квадрокоптеры будут летать над МКАД и осуществлять оперативную съемку с места ДТП, чтобы сократить время перекрытия.
В конце прошлого года сообщалось, что на четырех диспетчерских пунктах ЦОДД на МКАД будут организованы крытые смотровые площадки
для автомобилей-участников ДТП, а следственно-оперативные группы при МВД оснастят современными измерительными приборами, цифровыми камерами и квадрокоптерами для осмотра и фиксации мест ДТП. Предполагается, что после приезда сотрудников полиции автомобили будут эвакуировать в пункты разбора аварий для следственных действий, и это позволит оперативно оказывать помощь пострадавшим, качественно фиксировать место ДТП, а также в три раза быстрее освобождать проезжую часть после аварий. Однако сейчас об этом проекте ничего не известно.