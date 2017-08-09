При реновации будут строить на 10 процентов больше жилья

30 января 2018 г. Участникам реновации дадут 10-процентную скидку на докупку квадратных метров, льготной ипотеки не будет

Мэрия утвердила порядок приобретения квартир большей площади или с большим количеством комнат за доплату. Размер доплаты будет устанавливаться экспертами по рыночной цене. От льготной ипотеки решено отказаться.