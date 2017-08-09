При реновации будут строить на 10 процентов больше жилья

Объем строительства жилья в рамках программы реновации будет на 10-20% выше нормативной потребности в переселении граждан, заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в ходе конференции "Девелопмент новой волны: классика или авангард". Его цитирует ТАСС.
Жидкин подчеркнул, что о коммерческой составляющей в реализации излишков речь не идет: излишний метраж необходим для того, чтобы участники программы могли при переселении докупить дополнительные площади и улучшить свои жилищные условия. В свою очередь, заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров, которого цитирует РИАМО
, сообщил, что в рамках программы реновации новые квартиры получат около 40 тысяч семей. Это произойдет в течение трех ближайших лет.
Напомним, участникам программы реновации в Москве будет предоставляться 10-процентная скидка
на покупку дополнительных квадратных метров и квартир в том же доме, где им предоставляется равнозначное жилье, либо в другом доме, но в том же районе. Собственники при покупке дополнительных метров будут заключать с фондом реновации договор мены с доплатой, наниматели - договор купли-продажи.
Помимо собственных средств для доплаты разрешается привлекать материнский капитал, жилищные субсидии, государственные жилищные сертификаты и другие "не запрещенные законодательством РФ источники". При этом власти решили не разрабатывать механизм предоставления льготной ипотеки для желающих увеличить жилплощадь при переселении. Воспользоваться правом на приобретение квартиры со скидкой можно не только в процессе реновации, но и в течение двух лет после переезда в равнозначную квартиру. Порядок подачи заявок и другие условия приобретения квартир за доплату будут установлены регламентом фонда реновации, который планируется утвердить в ближайшее время.
Что же касается излишков квартир, то они поступят на рынок лишь через 7-8 лет
после начала программы: поначалу 80–90% первых построенных квартир будет уходить под переселение, а продавать будут квартиры, которые не подошли по квартирографии. Девелоперы опасаются, что активное строительство по программе лишит их значительной части рынка
, однако власти уверяют, что этого не произойдет, поскольку жилье будет поступать на рынок постепенно.