Директору подмосковной фирмы дали 7 лет колонии за помощь брату, сбежавшему воевать в Сирию Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"Признать виновным Шамиля Нурмагомедова в совершении преступления по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы", - огласил приговор судья.



Как отмечается, следствие и суд установили, что Нурмагомедов спонсировал участников незаконных вооруженных формирований, в том числе приобретая для них билеты в Турцию. Всего на преступные целы было перечислено более 217 тысяч рублей.



После оглашения приговора подсудимый подтвердил, что приговор ему понятен, но свою вину не признал. Адвокат предпринимателя Арсен Хайбулаев сообщил "Интерфаксу", что в ближайшее время защита намерена обжаловать вердикт. Отметим, что в ходе прений сторон гособвинение настаивало на наказании в девять лет заключения.



Весной прошлого года об истории Марата Нурмагомедова, брата Шамиля, рассказывала газета



В итоге такой канал был найден, и Марата вернули из Сирии в Турцию. Покрывал расходы Шамиль Нурмагомедов: он отдал 100 тысяч рублей жене Марата, еще две тысячи долларов отцу Казиму. "Я решал проблемы Марата, у меня 16 тысяч рублей пенсия, летать шесть раз в Стамбул на нее я как мог?" - возмущался Казим Нурмагомедов.



На минувшей неделе Казим Нурмагомедов



*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Московский окружной военный суд во вторник, 6 февраля, вынес обвинительный приговор в отношении коммерческого директора одной из подмосковных фирм Шамиля Нурмагомедова, передает "Интерфакс" . Суд решил, что предприниматель содействовал деятельности террористической группировки "Исламское государство"*. Ранее сообщалось, что Шамиль участвовал в вызволении своего брата Марата из рядов сирийских боевиков."Признать виновным Шамиля Нурмагомедова в совершении преступления по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы", - огласил приговор судья. РБК уточняет, что предпринимателю также назначен штраф в 500 тысяч рублей. Отбывать наказание бизнесмен будет в колонии общего режима.Как отмечается, следствие и суд установили, что Нурмагомедов спонсировал участников незаконных вооруженных формирований, в том числе приобретая для них билеты в Турцию. Всего на преступные целы было перечислено более 217 тысяч рублей.После оглашения приговора подсудимый подтвердил, что приговор ему понятен, но свою вину не признал. Адвокат предпринимателя Арсен Хайбулаев сообщил "Интерфаксу", что в ближайшее время защита намерена обжаловать вердикт. Отметим, что в ходе прений сторон гособвинение настаивало на наказании в девять лет заключения.Весной прошлого года об истории Марата Нурмагомедова, брата Шамиля, рассказывала газета "Коммерсант" . Они жили в Москве в одной квартире вместе с отцом Казимом. В 2013 году Марат поехал через Турцию воевать в Сирию, а отец решил вызволить сына собственными силами и перебрался в Египет. "За год бесплодных попыток найти канал, который обеспечил бы возвращение Марата Нурмагомедова из Сирии, его отец стал своего рода консультантом для сообщества родителей, столкнувшихся с подобной ситуацией", - писало издание.В итоге такой канал был найден, и Марата вернули из Сирии в Турцию. Покрывал расходы Шамиль Нурмагомедов: он отдал 100 тысяч рублей жене Марата, еще две тысячи долларов отцу Казиму. "Я решал проблемы Марата, у меня 16 тысяч рублей пенсия, летать шесть раз в Стамбул на нее я как мог?" - возмущался Казим Нурмагомедов.На минувшей неделе Казим Нурмагомедов был арестован в Дагестане по делу о пособничестве терроризму. Его обвинили по двум статьям - той же ч. 1 ст. 205.1, а также ч. 2 ст. 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем).



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