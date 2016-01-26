Через два года после убийства девушки-промоутера в Москве так и не решили проблему громкой рекламы Рубрики: Общество

Global Look Press



"Ребята сменяют друг друга, стоят на стремянке между домами два и четыре по улице Зои и Александра Космодемьянских, - рассказывает один из местных жителей. - В доме окно открыть невозможно! Мы ходили к директору магазина, он говорит: понимаю вас, но бизнес есть бизнес. Заверил, что скоро все закончится. Может, и закончится, эти уйдут, так придут другие: до них этот же магазин сдавали другой компании, также три дня стояли и орали в мегафон. Вы поймите, шум, может, и небольшой, но когда слышишь его постоянно, можно с ума сойти".



Встретившись с промоутерами, журналисты выяснили, что те также недовольны предлагаемыми условиями: их часто забирают в отделение, "работа" на холоде никому не нравится, а заработок не гарантирован. "Мне одна тетка написала с предложением выйти промоутером с оплатой до 2500 р. Я не смогла, вместо меня пошел знакомый, с его слов, после приезда на точку ему дали табличку в руки и заставили просить милостыню (предварительно изъяв паспорт). Заплатили в итоге 150 р.". - пишет один из промоутеров на форуме. Многие стоят на точках по много часов и не получают вообще ничего, сталкиваясь с нетрезвыми горожанами, а фирмы изыскивают новые предлоги для того, чтобы не платить.



"Бегаю за агентством YYY уже два месяца. Кормят завтраками все время. Теперь новую отговорку придумали: я вроде как плохо работал, тихо говорил, и ничего слышно не было. А у них техника древняя, микрофон вообще толком не дышит. Пришлось практически орать, потом неделю хрипел и сипел", - жалуется еще один промоутер.



Ситуацию не изменила и трагедия в Люблино, которая произошла 26 января 2016 года: мужчина выстрелил из окна своей квартиры в 25-летнюю Анну Носову, которая рекламировала соседний магазин верхней одежды через громкоговоритель. Девушка



Какое-то время после инцидента промоутеры вообще не хотели работать в этом районе, а клиенты об убийстве ничего не знали. Число заказчиков не изменилось, полномочий и гарантий у промоутера нет, а его зарплата зависит от его же координатора. "Если такого рекламщика забрала полиция, то агентство должно оплатить ему рабочее время, которое он провел в отделении, и донести до клиента, что акция больше в этом месте проводиться не может. По факту, как вы видите, шоу продолжается", - заявил руководитель одного из столичных агентств. Почти все рекламные агентства перешли на гражданско-правовой договор, который не предусматривает отчислений средств за сохранность сотрудника. Таким образом, с промоутером может случиться все, что угодно, и работодатель не будет нести за это никакой ответственности.



Еще в 2015 году депутат Мосгордумы Александр Семенников предлагал запретить использовать громкоговорители в общественных местах под угрозой штрафа в пять тысяч рублей. Следить за исполнением закона должна была полиция. Однако эта идея не нашла поддержки: по словам ее противников, если громкоговорителем попытается воспользоваться учительница, то она будет наказана так же, как и промоутер. А закон о тишине работает только в ночное время, к тому же 80% компаний не проверяют, в каком месте будет работать промоутер, и не проверяют клиента, будучи заинтересованными исключительно в прибыли.



Жители дома 8 по Ленинградскому шоссе регулярно жалуются на назойливую рекламу, которую транслируют через громкоговорители буквально под их окнами. В 2016 году один такой случай привел к трагедии, когда девушку-промоутера застрелил нетрезвый москвич. Однако за два года, прошедшие с того времени, ничего не изменилось: закон не защищает ни местных жителей, ни самих зазывал, пишет "Московский комсомолец" "Ребята сменяют друг друга, стоят на стремянке между домами два и четыре по улице Зои и Александра Космодемьянских, - рассказывает один из местных жителей. - В доме окно открыть невозможно! Мы ходили к директору магазина, он говорит: понимаю вас, но бизнес есть бизнес. Заверил, что скоро все закончится. Может, и закончится, эти уйдут, так придут другие: до них этот же магазин сдавали другой компании, также три дня стояли и орали в мегафон. Вы поймите, шум, может, и небольшой, но когда слышишь его постоянно, можно с ума сойти".Встретившись с промоутерами, журналисты выяснили, что те также недовольны предлагаемыми условиями: их часто забирают в отделение, "работа" на холоде никому не нравится, а заработок не гарантирован. "Мне одна тетка написала с предложением выйти промоутером с оплатой до 2500 р. Я не смогла, вместо меня пошел знакомый, с его слов, после приезда на точку ему дали табличку в руки и заставили просить милостыню (предварительно изъяв паспорт). Заплатили в итоге 150 р.". - пишет один из промоутеров на форуме. Многие стоят на точках по много часов и не получают вообще ничего, сталкиваясь с нетрезвыми горожанами, а фирмы изыскивают новые предлоги для того, чтобы не платить."Бегаю за агентством YYY уже два месяца. Кормят завтраками все время. Теперь новую отговорку придумали: я вроде как плохо работал, тихо говорил, и ничего слышно не было. А у них техника древняя, микрофон вообще толком не дышит. Пришлось практически орать, потом неделю хрипел и сипел", - жалуется еще один промоутер.Ситуацию не изменила и трагедия в Люблино, которая произошла 26 января 2016 года: мужчина выстрелил из окна своей квартиры в 25-летнюю Анну Носову, которая рекламировала соседний магазин верхней одежды через громкоговоритель. Девушка скончалась на месте. После задержания мужчина объяснил, что громкая реклама раздражала его и мешала отдыхать. Суд признал Галахова виновным в умышленном убийстве и приговорил к 12 годам колонии Какое-то время после инцидента промоутеры вообще не хотели работать в этом районе, а клиенты об убийстве ничего не знали. Число заказчиков не изменилось, полномочий и гарантий у промоутера нет, а его зарплата зависит от его же координатора. "Если такого рекламщика забрала полиция, то агентство должно оплатить ему рабочее время, которое он провел в отделении, и донести до клиента, что акция больше в этом месте проводиться не может. По факту, как вы видите, шоу продолжается", - заявил руководитель одного из столичных агентств. Почти все рекламные агентства перешли на гражданско-правовой договор, который не предусматривает отчислений средств за сохранность сотрудника. Таким образом, с промоутером может случиться все, что угодно, и работодатель не будет нести за это никакой ответственности.Еще в 2015 году депутат Мосгордумы Александр Семенников предлагал запретить использовать громкоговорители в общественных местах под угрозой штрафа в пять тысяч рублей. Следить за исполнением закона должна была полиция. Однако эта идея не нашла поддержки: по словам ее противников, если громкоговорителем попытается воспользоваться учительница, то она будет наказана так же, как и промоутер. А закон о тишине работает только в ночное время, к тому же 80% компаний не проверяют, в каком месте будет работать промоутер, и не проверяют клиента, будучи заинтересованными исключительно в прибыли.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 октября 2016 г. Убийца девушки-промоутера с мегафоном получил 12 лет колонии

Житель Москвы, застреливший из ружья девушку-промоутера, которая рекламировала магазин через громкоговоритель, признан виновным в умышленном убийстве. Вину он не признал, назвав трагедию "случайностью". 26 января 2016 г. Мужчина застрелил из окна девушку-промоутера за громкую рекламу 28 марта 2016 г. Московская полиция уже два года не может штрафовать нарушителей КоАП

