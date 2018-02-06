Лавина из неубранного снега обрушилась на платформу станции МЦК "Коптево" (ВИДЕО)

Скопившийся на навесе платформы станции Московского центрального кольца (МЦК) "Коптево" снег рухнул лавиной на платформу и подъезжающий поезд "Ласточка". Инцидент случился еще накануне, а сегодня в социальных сетях появилась видеозапись произошедшего. По ролику очевидно, что лишь счастливая случайность позволила избежать трагических последствий.
За минувшие выходные в столице действительно выпало рекордное количество осадков, но качество уборки завалов оставляет желать лучшего. Жители Москвы массово жалуются на скопившиеся на крышах домов горы снега, свисающие полутораметровые сосульки, непроходимые тротуары и дворы, а мэрия беспрерывно пытается убедить горожан, что прямо сейчас улицы чистят около 100 тысяч дворников и тысячи машин спецтехники. Инцидент на станции МЦК "Коптево" власти также оценили предельно спокойно.
"На станции МЦК "Коптево" 5 февраля 2018 года из-за высокого уровня выпавших осадков произошел сход снега с навеса между платформой и подъезжающей "Ласточкой". В результате произошедшего никто не пострадал. Поезд не поврежден, он продолжил следовать по маршруту в штатном режиме. На движение других "Ласточек" ситуация также не повлияла", - заверили в пресс-службе МЖД (цитата по агентству "Москва"
).
В Московских железных дорогах также объявили, что в настоящее время на МЦК железнодорожники непрерывно проводят работы по очистке навесов, пассажирских платформ и другой инфраструктуры от снежных заносов, причем ликвидация последствий непогоды проходит в круглосуточном режиме. Впрочем, судя по видеозаписи, эти заверения далеки от реальности.
Отметим, что в соцсетях москвичи продолжают жаловаться на неубранный снег во дворах и на дорогах. Автомобилисты возмущаются тем, что парковки тоже не чистятся, а потому припарковаться по правилам попросту невозможно, зато эвакуаторы начеку. Горожане начали сами выходить на улицы с лопатами. К расчистке снега подключились и некоторые муниципальные депутаты. Кроме того, многие москвичи на полном серьезе намерены нанять в складчину стороннюю компанию, зафиксировать ее работу на видео, а затем отсудить потраченные деньги у "Жилищника".
Между тем заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков накануне обвинил в плохой уборке снега самих москвичей, которые, оказывается, нападают на дворников
, бросают в них яйца, а некоторые даже расстреливают снегоуборочную технику из травматического оружия. От полиции комментариев по поводу подобных случаев не поступало. Некоторые москвичи шутят, что они бы и рады были швырнуть в ленивого дворника яйцом, но этих самых дворников на улицах попросту нет.