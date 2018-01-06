Преступники, проникшие через окно в квартиру на 13-м этаже, избили пьяного хозяина и похитили 10,5 млн рублей

5 января из медицинского учреждения, расположенного на юго-востоке Москвы, в полицию поступила телефонограмма о том, что к ним с ушибами и гематомами мягких тканей головы обратился 46-летний мужчина, проживающий в доме 12 на Самаркандском бульваре.
Сотрудники полиции установили, что мужчина стал жертвой дерзкого преступления. На его квартиру был совершен налет, причем один из преступников спустился по веревке с 17-го этажа и проник в квартиру на 13-м этаже, отжав окно, после чего открыл дверь сообщникам.
Ворвавшиеся в квартиру налетчики избили находившегося в состоянии алкогольного опьянения хозяина, связали его, затем похитили сейф и скрылись.
Материальный ущерб составил около 10 млн 514 тыс. рублей, сообщили Агентству городских новостей "Москва"
в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.