Преступники, проникшие через окно в квартиру на 13-м этаже, избили пьяного хозяина и похитили 10,5 млн рублей Рубрики: Криминал

Moscow-Live.ru



Сотрудники полиции установили, что мужчина стал жертвой дерзкого преступления. На его квартиру был совершен налет, причем один из преступников спустился по веревке с 17-го этажа и проник в квартиру на 13-м этаже, отжав окно, после чего открыл дверь сообщникам.



Ворвавшиеся в квартиру налетчики избили находившегося в состоянии алкогольного опьянения хозяина, связали его, затем похитили сейф и скрылись.



Материальный ущерб составил около 10 млн 514 тыс. рублей, сообщили 5 января из медицинского учреждения, расположенного на юго-востоке Москвы, в полицию поступила телефонограмма о том, что к ним с ушибами и гематомами мягких тканей головы обратился 46-летний мужчина, проживающий в доме 12 на Самаркандском бульваре.Сотрудники полиции установили, что мужчина стал жертвой дерзкого преступления. На его квартиру был совершен налет, причем один из преступников спустился по веревке с 17-го этажа и проник в квартиру на 13-м этаже, отжав окно, после чего открыл дверь сообщникам.Ворвавшиеся в квартиру налетчики избили находившегося в состоянии алкогольного опьянения хозяина, связали его, затем похитили сейф и скрылись.Материальный ущерб составил около 10 млн 514 тыс. рублей, сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.



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