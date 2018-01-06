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Служба безопасности московского метро отчиталась о своей работе в 2017 году
6 января 2018 г. | Время публикации 14:10 | Последние изменения 15:19
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Индивидуальная проверка пассажиров в досмотровых зонах метро в 2017 году помогла выявить более 260 тыс. опасных предметов, запрещенных к провозу в метро. Из них более 17 тыс. оказались различного вида оружием. Об этом "Интерфаксу" сообщили в информационном центре транспортного комплекса города со ссылкой на заммэра столицы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Инспекторы службы безопасности в 2017 году с помощью специального оборудования досмотрели более 84 млн человек, что в 1,5 раза больше, чем в 2016-м, а количество досмотренного багажа увеличилось в два раза и составило около 42 млн единиц.

Досмотр пассажиров с полномасштабным использованием специального оборудования осуществляется на всех 207 станциях московского метро, подчеркнули в департаменте.

"Просим пассажиров с пониманием отнестись к работе наших сотрудников и возможным неудобствам", - заявил Ликсутов.
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Суббота, 6 января 2018 г. // Последняя новость 17:50
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