Служба безопасности московского метро отчиталась о своей работе в 2017 году Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Инспекторы службы безопасности в 2017 году с помощью специального оборудования досмотрели более 84 млн человек, что в 1,5 раза больше, чем в 2016-м, а количество досмотренного багажа увеличилось в два раза и составило около 42 млн единиц.



Досмотр пассажиров с полномасштабным использованием специального оборудования осуществляется на всех 207 станциях московского метро, подчеркнули в департаменте.



"Просим пассажиров с пониманием отнестись к работе наших сотрудников и возможным неудобствам", - заявил Ликсутов. Индивидуальная проверка пассажиров в досмотровых зонах метро в 2017 году помогла выявить более 260 тыс. опасных предметов, запрещенных к провозу в метро. Из них более 17 тыс. оказались различного вида оружием. Об этом "Интерфаксу" сообщили в информационном центре транспортного комплекса города со ссылкой на заммэра столицы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.Инспекторы службы безопасности в 2017 году с помощью специального оборудования досмотрели более 84 млн человек, что в 1,5 раза больше, чем в 2016-м, а количество досмотренного багажа увеличилось в два раза и составило около 42 млн единиц.Досмотр пассажиров с полномасштабным использованием специального оборудования осуществляется на всех 207 станциях московского метро, подчеркнули в департаменте."Просим пассажиров с пониманием отнестись к работе наших сотрудников и возможным неудобствам", - заявил Ликсутов.



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