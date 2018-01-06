В результате крупной аварии в Подмосковье погибли два ребенка и один взрослый

Вечером 5 января на трассе Руза - Тетерино в Московской области произошло ДТП. В нем столкнулись три автомобиля: Mercedes, Honda и ВАЗ. В результате погибли три человека, еще один госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области Агентству городских новостей "Москва"
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Источник агентства "Интерфакс"
рассказал, что ДТП произошло на повороте на кладбище. По его словам, автомобили столкнулись "лоб в лоб".
Как сообщает РБК
со ссылкой на данные Lifenews, двумя погибшими оказались девочки в возрасте девяти и десяти лет.