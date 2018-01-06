NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
января
pda
Поиск
Архив

В результате крупной аварии в Подмосковье погибли два ребенка и один взрослый
6 января 2018 г. | Время публикации 09:30 | Последние изменения 11:31
Рубрики: Происшествия  
 
Главное управление МЧС России по Московской области
Вечером 5 января на трассе Руза - Тетерино в Московской области произошло ДТП. В нем столкнулись три автомобиля: Mercedes, Honda и ВАЗ. В результате погибли три человека, еще один госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области Агентству городских новостей "Москва".

Источник агентства "Интерфакс" рассказал, что ДТП произошло на повороте на кладбище. По его словам, автомобили столкнулись "лоб в лоб".

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Lifenews, двумя погибшими оказались девочки в возрасте девяти и десяти лет.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.01.2018   20:06
1
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 6 января 2018 г. // Последняя новость 17:50
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>