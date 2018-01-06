Пожар в ресторане Extra Virgin в центре Москвы ликвидирован

Днем 6 января произошел пожар в двухэтажном кирпичном здании, расположенном по адресу улица Покровка, 17. Сообщается, что в здании расположен ресторан Extra Virgin.
По предварительным данным, возгорание произошло в вентиляционном коробе, а затем огонь перекинулся на кровлю одноэтажной пристройки к двухэтажному зданию. Еще до прибытия спасателей из здания эвакуировали 20 человек. Общая площадь возгорания составила около 15 кв. метров, сообщили Агентству городских новостей "Москва"
в пресс-службе ГУ МЧС РФ Москвы.
Как уточнили в МЧС России, сообщение о ЧП поступило в 13:52. Локализовать же возгорание удалось уже к 14:38, а спустя еще 10 минут пожар был полностью ликвидирован.