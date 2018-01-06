На станции МЦК "Лихоборы" пьяный мужчина расстрелял из травматического пистолета двух охранников Рубрики: Криминал

Global Look Press



Инцидент произошел 4 января в 22:17: в полицию поступило сообщение о стрельбе на станции "Лихоборы" по адресу проезд Черепановых, дом 29, строение 6.



Прибывшими полицейскими был задержан в состоянии алкогольного опьянения гражданин 1988 года рождения, который в ходе конфликта с сотрудниками охраны станции произвел в них четыре выстрела из травматического пистолета. Двое сотрудников охраны с огнестрельными ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает



Серьезно пострадал и нападавший. После конфликта он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами головы и тела, сообщили По факту получения охранниками станции "Лихоборы" Московского центрального кольца огнестрельных ранений было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице 6 января.Инцидент произошел 4 января в 22:17: в полицию поступило сообщение о стрельбе на станции "Лихоборы" по адресу проезд Черепановых, дом 29, строение 6.Прибывшими полицейскими был задержан в состоянии алкогольного опьянения гражданин 1988 года рождения, который в ходе конфликта с сотрудниками охраны станции произвел в них четыре выстрела из травматического пистолета. Двое сотрудников охраны с огнестрельными ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает "Интерфакс" Серьезно пострадал и нападавший. После конфликта он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами головы и тела, сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе.



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