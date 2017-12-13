Московские вокзалы и аэропорт "Домодедово" проверяют в связи с сообщениями об угрозе взрыва

31 декабря 2017 г. Телефонные террористы "заминировали" четыре торговых центра в Москве накануне Нового года

Около тысячи человек эвакуированы из торгового центра "Капитолий" на проспекте Вернадского. Также сообщения о заложенных устройствах поступили в отношении ТЦ "Гудзон", "Хорошо" и "Мега".