Московские вокзалы и аэропорт "Домодедово" проверяют в связи с сообщениями об угрозе взрыва

Днем 6 января поступила информация, что оперативные службы проверяют сообщения об угрозе взрыва на Ленинградском и Ярославском вокзалах в Москве. "Поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на территории Ленинградского и Ярославского вокзалов. На место выехали кинологи", - сказал ТАСС
собеседник агентства. По его словам, эвакуация на время проверки не проводилась.
Позже поступили новые данные. Экстренные службы в Москве проверяли анонимный сигнал о якобы минировании площади трех вокзалов (Комсомольской), а не их самих, а также аэропорта "Домодедово".
На место выехали взрывотехники и специалисты соответствующих служб. В связи с поступившей информацией службы авиационной безопасности в аэропорту "Домодедово" усилили контроль на входе в аэропорт, а также внутри терминала. Аэропорт решено не эвакуировать, сообщил "Интерфаксу"
источник в оперативных службах.
Напомним, что вечером воскресенья, 31 декабря, около тысячи человек были эвакуированы
из торгового центра "Капитолий" на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. В правоохранительные органы поступил звонок от неизвестного о заложенной в здании бомбе.
За два дня до этого оперативные службы проверяли
станцию "Новослободскую" после сообщения об угрозе взрыва, а в середине декабря в полицию поступили
анонимные звонки об угрозе взрыва в ТЦ "Водный", "Спектр", "Калита", "Круг" и двух офисах "Тинькофф-банка".