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Московские вокзалы и аэропорт "Домодедово" проверяют в связи с сообщениями об угрозе взрыва
6 января 2018 г. | Время публикации 17:50
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Днем 6 января поступила информация, что оперативные службы проверяют сообщения об угрозе взрыва на Ленинградском и Ярославском вокзалах в Москве. "Поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на территории Ленинградского и Ярославского вокзалов. На место выехали кинологи", - сказал ТАСС собеседник агентства. По его словам, эвакуация на время проверки не проводилась.

Позже поступили новые данные. Экстренные службы в Москве проверяли анонимный сигнал о якобы минировании площади трех вокзалов (Комсомольской), а не их самих, а также аэропорта "Домодедово".

На место выехали взрывотехники и специалисты соответствующих служб. В связи с поступившей информацией службы авиационной безопасности в аэропорту "Домодедово" усилили контроль на входе в аэропорт, а также внутри терминала. Аэропорт решено не эвакуировать, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативных службах.

Напомним, что вечером воскресенья, 31 декабря, около тысячи человек были эвакуированы из торгового центра "Капитолий" на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. В правоохранительные органы поступил звонок от неизвестного о заложенной в здании бомбе.

За два дня до этого оперативные службы проверяли станцию "Новослободскую" после сообщения об угрозе взрыва, а в середине декабря в полицию поступили анонимные звонки об угрозе взрыва в ТЦ "Водный", "Спектр", "Калита", "Круг" и двух офисах "Тинькофф-банка".
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Суббота, 6 января 2018 г. // Последняя новость 17:50
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