С 10 января и до 20 сентября на ряде улиц в Северном и Северо-Восточном округах Москвы ограничат движение Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Ограничение движения будут введены от дома 11 проезда Аэропорта до улицы Викторенко, а также от проезда Аэропорта до дома 10 по улице Викторенко с 10 января по 11 марта, а затем с 20 марта по 1 сентября и с 11 по 20 сентября. В Чапаевском переулке от дома 16 до дома 5, корпус 1 ограничение движения транспорта будет действовать с 1 февраля по 2 марта, сообщает



До 1 августа нельзя будет проехать по одной полосе от дома 1, строение 1 по улице Стартовой до владения 79 по Анадырскому проезду. С 15 января до 15 марта частично перекроют и участок между домом 52 на Изумрудной улице до пересечения с улицей Норильской. Также с 1 февраля по 1 сентября будет перекрыта одна полоса на улице Челюскинсккой между домами 2 и 6, корпус 1. Перекрытия на участках будут действовать круглосуточно, передает Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, с 10 января сразу на нескольких участках улиц на северо-востоке и севере Москвы будет ограничено движение из-за реконструкции инженерных сетей.Ограничение движения будут введены от дома 11 проезда Аэропорта до улицы Викторенко, а также от проезда Аэропорта до дома 10 по улице Викторенко с 10 января по 11 марта, а затем с 20 марта по 1 сентября и с 11 по 20 сентября. В Чапаевском переулке от дома 16 до дома 5, корпус 1 ограничение движения транспорта будет действовать с 1 февраля по 2 марта, сообщает Агентство городских новостей "Москва" До 1 августа нельзя будет проехать по одной полосе от дома 1, строение 1 по улице Стартовой до владения 79 по Анадырскому проезду. С 15 января до 15 марта частично перекроют и участок между домом 52 на Изумрудной улице до пересечения с улицей Норильской. Также с 1 февраля по 1 сентября будет перекрыта одна полоса на улице Челюскинсккой между домами 2 и 6, корпус 1. Перекрытия на участках будут действовать круглосуточно, передает "Коммерсант" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.



Предыдущая статья | Следующая статья

