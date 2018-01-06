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С 10 января и до 20 сентября на ряде улиц в Северном и Северо-Восточном округах Москвы ограничат движение
6 января 2018 г. | Время публикации 13:30 | Последние изменения 14:38
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, с 10 января сразу на нескольких участках улиц на северо-востоке и севере Москвы будет ограничено движение из-за реконструкции инженерных сетей.

Ограничение движения будут введены от дома 11 проезда Аэропорта до улицы Викторенко, а также от проезда Аэропорта до дома 10 по улице Викторенко с 10 января по 11 марта, а затем с 20 марта по 1 сентября и с 11 по 20 сентября. В Чапаевском переулке от дома 16 до дома 5, корпус 1 ограничение движения транспорта будет действовать с 1 февраля по 2 марта, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

До 1 августа нельзя будет проехать по одной полосе от дома 1, строение 1 по улице Стартовой до владения 79 по Анадырскому проезду. С 15 января до 15 марта частично перекроют и участок между домом 52 на Изумрудной улице до пересечения с улицей Норильской. Также с 1 февраля по 1 сентября будет перекрыта одна полоса на улице Челюскинсккой между домами 2 и 6, корпус 1. Перекрытия на участках будут действовать круглосуточно, передает "Коммерсант" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.
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Суббота, 6 января 2018 г. // Последняя новость 17:50
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