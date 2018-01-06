

На северо-западе Москвы грузовик сбил насмерть пешехода Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Со слов свидетелей произошедшего, 30-летний мужчина переходил улицу в неположенном месте. Он успел дойти до середины Волоколамского шоссе, но закончить опасный маневр не смог: выскочив из-за автобуса, двигавшегося попутно с грузовиком, он был сбит.



После ДТП мужчина был жив, но к приезду врачей скончался, сообщает Вечером 5 января на северо-западе Москвы в районе Щукино произошло ДТП со смертельным исходом. Около дома 26 по Волоколамскому шоссе грузовая машина, двигавшаяся в сторону области, сбила человека.Со слов свидетелей произошедшего, 30-летний мужчина переходил улицу в неположенном месте. Он успел дойти до середины Волоколамского шоссе, но закончить опасный маневр не смог: выскочив из-за автобуса, двигавшегося попутно с грузовиком, он был сбит.После ДТП мужчина был жив, но к приезду врачей скончался, сообщает "Мобильный репортер" , публикующий видео с места ДТП.



Предыдущая статья | Следующая статья



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 6.01.2018 20:06 1 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00