На северо-западе Москвы грузовик сбил насмерть пешехода

Вечером 5 января на северо-западе Москвы в районе Щукино произошло ДТП со смертельным исходом. Около дома 26 по Волоколамскому шоссе грузовая машина, двигавшаяся в сторону области, сбила человека.
Со слов свидетелей произошедшего, 30-летний мужчина переходил улицу в неположенном месте. Он успел дойти до середины Волоколамского шоссе, но закончить опасный маневр не смог: выскочив из-за автобуса, двигавшегося попутно с грузовиком, он был сбит.
После ДТП мужчина был жив, но к приезду врачей скончался, сообщает "Мобильный репортер"
, публикующий видео с места ДТП.