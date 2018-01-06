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На северо-западе Москвы грузовик сбил насмерть пешехода
6 января 2018 г. | Время публикации 09:50 | Последние изменения 16:09
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Вечером 5 января на северо-западе Москвы в районе Щукино произошло ДТП со смертельным исходом. Около дома 26 по Волоколамскому шоссе грузовая машина, двигавшаяся в сторону области, сбила человека.

Со слов свидетелей произошедшего, 30-летний мужчина переходил улицу в неположенном месте. Он успел дойти до середины Волоколамского шоссе, но закончить опасный маневр не смог: выскочив из-за автобуса, двигавшегося попутно с грузовиком, он был сбит.

После ДТП мужчина был жив, но к приезду врачей скончался, сообщает "Мобильный репортер", публикующий видео с места ДТП.
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Суббота, 6 января 2018 г. // Последняя новость 17:50
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