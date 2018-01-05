Сильные снегопады 5-го и 6 января привели к задержкам около 80 рейсов в аэропортах Москвы

5 января 2018 г. МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды

В ночь на 5 января Москву накрыл обильный снегопад, ставший причиной задержки и отмены десятков рейсов в столичных аэропортах. По данным МЧС, в течение дня в Москве и Подмосковье местами ожидается снег и гололед. А в конце недели в столице подморозит.