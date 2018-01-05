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Сильные снегопады 5-го и 6 января привели к задержкам около 80 рейсов в аэропортах Москвы
6 января 2018 г. | Время публикации 16:30 | Последние изменения 16:38
Рубрики: Погода  
 
© РИА Новости / Илья Питалев
Транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров при отменах и задержках рейсов в московских аэропортах, произошедших 5-го и 6 января. В пятницу сильный снегопад стал причиной задержки и отмены в общей сложности 40 рейсов в Шереметьево, Внуково и Домодедово. Снегопад, начавшийся днем 6 января, согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", стал причиной задержки и отмены 36 рейсов.

По словам представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерины Коротковой, причины изменений в графике рейсов устанавливаются, в случае нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, продолжает "Московский комсомолец".

Возникли проблемы и с вылетом россиян из США в Россию, продолжает "Интерфакс". Речь идет о рейсах SU533 и SU539, пассажиры которых первоначально должны были вылететь 4 января из Нью-Йорка в Москву. Но, как сообщили в "Аэрофлоте", аэропорт Нью-Йорка закрылся на 4-5 января по метеоусловиям, поэтому пассажиры не вылетевших оттуда рейсов были перевезены наземным транспортом в аэропорт Вашингтона. Однако и оттуда пассажирам не удалось вылететь. Как пояснили в авиакомпании, в качестве причины задержки наземные службы ссылаются на "неблагоприятные погодные условия в Нью-Йорке и возникший в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортный коллапс".
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