

Компания грузоперевозок взяла "в заложники" диван журналистки за отказ переплачивать Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Инцидент произошел 3 июля. Маршенкулова заказала перевозку дивана по Москве за 2600 рублей. Сумма была оговорена с оператором, при этом клиентка специально уточнила стоимость. "В итоге курьер ехал почему-то БЕЗ ПРОБОК расстояние, которое я по пробкам преодолеваю за 20 минут - он ехал 2,5 часа - поэтому сумма превратилась из оговоренных с оператором и записанных в личном кабинете 2600 - в 4500!" - возмутилась журналистка.



Позвонив в компанию снова, Маршенкулова узнала, что стоимость зависит от того, сколько времени едет водитель, но девушку не предупредили об этом сразу. В течение трех часов ей перезванивали разные операторы, и при каждом разговоре называли различные суммы доставки. В итоге начальник службы безопасности пригрозил ей судом, а в службе поддержки заявили, что просто не отдадут диван, притом что деньги за перевозку у Маршенкуловой уже взяли.



Позже журналистка рассказала, что конкурент "Газелькина" - компания "Грузвичкоф" - "не выдержал накала страстей, психанул и просто купил" ей новый диван. Модератор соцсетей "Газелькина" в комментариях к посту Маршенкуловой принес ей извинения и предложил разобраться в ситуации через электронную почту. Журналистка сочла, что фирма таким образом ее "вежливо послала", тем более что диван ей так и не вернули.



Другие пользователи Facebook поделились своим негативным опытом с "Газелькиным". В кол-центре компании изданию



Относительно неустойчивой стоимости заказа ситуация аналогичная: в договоре оферты нигде не указано, что клиент платит за время, а не за доставку вещи из одной точки в другую. В "Газелькине" также подтвердили, что цена перевозки может возрастать, если машина попадет в пробку, и заявили, что платить надо даже в том случае, если машина будет ехать по Москве "два дня".



Журналисты решили заказать доставку дивана и убедились, что условия расчета стоимости перевозки расходятся с договором публичной оферты, на который постоянно ссылаются сотрудники компании. Оказалось также, что в фирме есть акция с фиксированным тарифом, но клиентов о ней заранее не оповещают. На вопрос о том, где в договоре прописано, что заказчик должен платить за время, оператор ответить не смог, объяснив, что у него нет доступа к документу и интернета.



Месяц назад"Газелькин" оказался в центре скандала после того, как компания предложила клиентам Компания грузоперевозок "Газелькин" похитила диван клиентки после того, как она отказалась переплачивать вдвое выше оговоренной суммы за доставку. Об этом в Facebook рассказала пострадавшая - основательница проекта Breaking Mad Залина Маршенкулова. Оказалось, в компании это считается обычной практикой и не расценивается как кража. В итоге компания - конкурент "Газелькина" подарила девушке новый диван.Инцидент произошел 3 июля. Маршенкулова заказала перевозку дивана по Москве за 2600 рублей. Сумма была оговорена с оператором, при этом клиентка специально уточнила стоимость. "В итоге курьер ехал почему-то БЕЗ ПРОБОК расстояние, которое я по пробкам преодолеваю за 20 минут - он ехал 2,5 часа - поэтому сумма превратилась из оговоренных с оператором и записанных в личном кабинете 2600 - в 4500!" - возмутилась журналистка.Позвонив в компанию снова, Маршенкулова узнала, что стоимость зависит от того, сколько времени едет водитель, но девушку не предупредили об этом сразу. В течение трех часов ей перезванивали разные операторы, и при каждом разговоре называли различные суммы доставки. В итоге начальник службы безопасности пригрозил ей судом, а в службе поддержки заявили, что просто не отдадут диван, притом что деньги за перевозку у Маршенкуловой уже взяли.Позже журналистка рассказала, что конкурент "Газелькина" - компания "Грузвичкоф" - "не выдержал накала страстей, психанул и просто купил" ей новый диван. Модератор соцсетей "Газелькина" в комментариях к посту Маршенкуловой принес ей извинения и предложил разобраться в ситуации через электронную почту. Журналистка сочла, что фирма таким образом ее "вежливо послала", тем более что диван ей так и не вернули.Другие пользователи Facebook поделились своим негативным опытом с "Газелькиным". В кол-центре компании изданию Daily Storm подтвердили, что практика удержания чужого имущества до оплаты заказа есть, и перевозчик не считает это хищением.Относительно неустойчивой стоимости заказа ситуация аналогичная: в договоре оферты нигде не указано, что клиент платит за время, а не за доставку вещи из одной точки в другую. В "Газелькине" также подтвердили, что цена перевозки может возрастать, если машина попадет в пробку, и заявили, что платить надо даже в том случае, если машина будет ехать по Москве "два дня".Журналисты решили заказать доставку дивана и убедились, что условия расчета стоимости перевозки расходятся с договором публичной оферты, на который постоянно ссылаются сотрудники компании. Оказалось также, что в фирме есть акция с фиксированным тарифом, но клиентов о ней заранее не оповещают. На вопрос о том, где в договоре прописано, что заказчик должен платить за время, оператор ответить не смог, объяснив, что у него нет доступа к документу и интернета.Месяц назад"Газелькин" оказался в центре скандала после того, как компания предложила клиентам доплачивать за водителей-славян . После публикаций в СМИ эта опция исчезла с сайта, но появилась возможность заказать водителя с "идеальным разговорным русским языком" или только с российским гражданством.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 5 июня 2018 г. Москвичам предложили доплачивать 500 рублей за водителей-славян в грузовой компании

В сетях появилась информация о том, что на сайте компании "Газелькин" имеется опция, позволяющая выбрать национальность водителя: услуги водителя-славянина стоят вдвое дороже. Позднее эта опция исчезла с сайта.



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