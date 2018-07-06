Тверскую и другие улицы в районе Кремля отдадут под гулянья болельщиков после матча Россия - Хорватия 7 июля

Улицы в районе Кремля закроют для движения автомобилей в ночь на 8 июля на время гуляний болельщиков после четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.
С 23:00 7 июля нельзя будет проехать по Тверской улице от Бульварного кольца, Моховой от Большой Никитской, Охотному Ряду, Театральному проезду до Неглинной, Ильинке и Варварке. Кроме того, метро, МЦК, шаттлы S2, S3, S8 до фан-зон и 45 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 3 часов ночи.ЧМ-2018: Расписание и результаты матчей
"Возможны изменения режима работы станций, расположенных возле фанфестов: "Университет", "Ломоносовский проспект", "Воробьевы горы", а также "Спартак" и "Тушинская", - предупредили в департаменте. Для болельщиков будут доступны аккредитованные такси, работающие вблизи южного вестибюля станции метро "Спартак" и на улице Косыгина.
Вратарь и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев, ставший героем матча с Испанией
, за несколько дней до игры с командой Хорватии заявил, что россияне намерены совершить очередной подвиг
и выйти в полуфинал домашнего турнира.
Центральный банк России обещает выпустить монету номиналом 1/2 рубля
в случае выхода сборной РФ в полуфинал чемпионата мира. А СМИ увидели шанс России на дальнейшее участие в мундиале в том, что перед матчем с Хорватией российские банки урегулировали долг крупнейшего хорватского продуктового ритейлера - компании Agrokor.