NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
июля
pda
Поиск
Архив

Тверскую и другие улицы в районе Кремля отдадут под гулянья болельщиков после матча Россия - Хорватия 7 июля
6 июля 2018 г. | Время публикации 17:58 | Последние изменения 18:55
Рубрики: Автотранспорт  
 
Global Look Press
Улицы в районе Кремля закроют для движения автомобилей в ночь на 8 июля на время гуляний болельщиков после четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.

С 23:00 7 июля нельзя будет проехать по Тверской улице от Бульварного кольца, Моховой от Большой Никитской, Охотному Ряду, Театральному проезду до Неглинной, Ильинке и Варварке. Кроме того, метро, МЦК, шаттлы S2, S3, S8 до фан-зон и 45 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 3 часов ночи.

ЧМ-2018: Расписание и результаты матчей


"Возможны изменения режима работы станций, расположенных возле фанфестов: "Университет", "Ломоносовский проспект", "Воробьевы горы", а также "Спартак" и "Тушинская", - предупредили в департаменте. Для болельщиков будут доступны аккредитованные такси, работающие вблизи южного вестибюля станции метро "Спартак" и на улице Косыгина.

Вратарь и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев, ставший героем матча с Испанией, за несколько дней до игры с командой Хорватии заявил, что россияне намерены совершить очередной подвиг и выйти в полуфинал домашнего турнира.

Центральный банк России обещает выпустить монету номиналом 1/2 рубля в случае выхода сборной РФ в полуфинал чемпионата мира. А СМИ увидели шанс России на дальнейшее участие в мундиале в том, что перед матчем с Хорватией российские банки урегулировали долг крупнейшего хорватского продуктового ритейлера - компании Agrokor.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.07.2018   21:42
2
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 6 июля 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>