

МВД закрыло уголовное дело против матери неизлечимо больного ребенка за продажу психотропного препарата Рубрики: Общество

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По ее словам, министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела. Также министр дал указание проанализировать все причины и условия, которые побудили Коннову продать препарат, добавила Волк. Столичная прокуратура признала прекращение уголовного дела законным, передает



Ход расследования будут отслеживать в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что "здесь не должно быть места формальному подходу". "Очевидно, что в данном случае речь не идет о доступности лекарств. Лекарства у этой женщины были, но она, видимо, решила излишек этих лекарств реализовать. И этим самым она формально нарушила положения законодательства, которые запрещают реализацию сильнодействующих медицинских препаратов", - сказал он (цитата по ТАСС).



По мнению адвоката Юрия Манукяна, большую роль в отмене уголовного дела сыграли общественный резонанс и СМИ. "Екатерина сказала, что она абсолютно счастлива. У нее сегодня день рождения, и это лучший подарок в жизни", - сообщил Манукян. Он отметил, что пока официального постановления о прекращении уголовного дела не поступало, но его ожидают получить в ближайшее время.



Напомним, жительница Москвы Екатерина Коннова в одиночку воспитывает двоих сыновей, один из них - шестилетний Арсений - неизлечимо болен. У него врожденное отсутствие пищевода, ДЦП и много других диагнозов. Мальчика ежедневно мучают многократные эпилептические припадки. Купировать их помогает диазепам в микроклизмах, но в такой форме препарат не зарегистрирован в России и считается психотропным веществом.



Коннова купила 20 микроклизм через соцсеть, а потом по совету благотворителей стала бесплатно получать диазепам в ампулах в поликлинике. Оставшиеся пять микроклизм женщина решила продать по сниженной цене в том же паблике, где и купила. После встречи с покупателем и получения денег ее задержали полицейские. На Коннову завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").



"Учитывая жизненные обстоятельства подозреваемой", Коннову не стали арестовывать, выбрав в виде меры пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении. Инцидент вызвал большой резонанс. После публикаций в соцсетях и СМИ к делу подключилась МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которой инкриминировали незаконный оборот наркотиков за продажу незарегистрированного в России лекарства. Об этом "Интерфаксу" сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.По ее словам, министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела. Также министр дал указание проанализировать все причины и условия, которые побудили Коннову продать препарат, добавила Волк. Столичная прокуратура признала прекращение уголовного дела законным, передает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя ведомства Людмилу Нефедову.Ход расследования будут отслеживать в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что "здесь не должно быть места формальному подходу". "Очевидно, что в данном случае речь не идет о доступности лекарств. Лекарства у этой женщины были, но она, видимо, решила излишек этих лекарств реализовать. И этим самым она формально нарушила положения законодательства, которые запрещают реализацию сильнодействующих медицинских препаратов", - сказал он (цитата по ТАСС).По мнению адвоката Юрия Манукяна, большую роль в отмене уголовного дела сыграли общественный резонанс и СМИ. "Екатерина сказала, что она абсолютно счастлива. У нее сегодня день рождения, и это лучший подарок в жизни", - сообщил Манукян. Он отметил, что пока официального постановления о прекращении уголовного дела не поступало, но его ожидают получить в ближайшее время.Напомним, жительница Москвы Екатерина Коннова в одиночку воспитывает двоих сыновей, один из них - шестилетний Арсений - неизлечимо болен. У него врожденное отсутствие пищевода, ДЦП и много других диагнозов. Мальчика ежедневно мучают многократные эпилептические припадки. Купировать их помогает диазепам в микроклизмах, но в такой форме препарат не зарегистрирован в России и считается психотропным веществом.Коннова купила 20 микроклизм через соцсеть, а потом по совету благотворителей стала бесплатно получать диазепам в ампулах в поликлинике. Оставшиеся пять микроклизм женщина решила продать по сниженной цене в том же паблике, где и купила. После встречи с покупателем и получения денег ее задержали полицейские. На Коннову завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов")."Учитывая жизненные обстоятельства подозреваемой", Коннову не стали арестовывать, выбрав в виде меры пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении. Инцидент вызвал большой резонанс. После публикаций в соцсетях и СМИ к делу подключилась Генпрокуратура и омбудсмены . Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович попросил прокуратуру прекратить уголовное дело, отметив, что в действиях нет никакого злого умысла.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 4 июля 2018 г. На мать ребенка-инвалида завели уголовное дело о наркоторговле за продажу лишней дозы лекарства

Жительница Москвы купила для неизлечимо больного ребенка диазепам в микроклизмах, не зарегистрированный в такой форме в России. При продаже не пригодившейся дозы лекарства женщину задержали. Следствие считает, что у нее был "преступный умысел". 5 июля 2018 г. Делом матери ребенка-инвалида, обвиненной в наркоторговле, займется Генпрокуратура



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