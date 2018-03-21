В Подмосковье детей из экологически неблагополучного района отправляют в лагерь в четырех километрах от "Ядрово" Рубрики: Экология

СОЦ "Лесная Поляна"



Лагерь "Имени 28 Героев Панфиловцев" в поселке Дубосеково готов принять детей уже в третью смену, путевки предоставляются в основном детям из многодетных и малообеспеченных семей. По данным "Активатики", ежедневно в районе свалки, в том числе и в Дубосеково, фиксируются жалобы местных жителей на неприятный запах, плохое самочувствие и превышения концентрации вредных веществ в воздухе.



Автор поста отмечает, что зачастую родители не могут сами оценить качество воздуха в Дубосеково, так как министерство социальной защиты предоставляет трансфер детей в лагерь. В мае родители, которым предложили туда путевки, пытались выяснить через соцсети, какая в Дубосеково экологическая обстановка. Комментаторы утверждали, что в районе "воняет", и советовали "не рисковать ребенком".



Один из комментаторов в паблике



Представители лагеря в свою очередь заявили, что по итогам проверки муниципальной комиссии Волоколамского района учреждение готово к летней оздоровительной кампании, и "замечаний нет". Отметим, что подтверждений плохого качества воздуха на территории самого лагеря пока не поступало. Отделения социальной защиты населения Московской области отправляют детей, живущих в зоне влияния мусорного полигона "Царево" на бесплатный отдых в лагерь, расположенный в четырех километрах от скандальной свалки "Ядрово" в Волоколамском районе. Об этом пишут соцсети и портал Activatica.org Лагерь "Имени 28 Героев Панфиловцев" в поселке Дубосеково готов принять детей уже в третью смену, путевки предоставляются в основном детям из многодетных и малообеспеченных семей. По данным "Активатики", ежедневно в районе свалки, в том числе и в Дубосеково, фиксируются жалобы местных жителей на неприятный запах, плохое самочувствие и превышения концентрации вредных веществ в воздухе.Автор поста отмечает, что зачастую родители не могут сами оценить качество воздуха в Дубосеково, так как министерство социальной защиты предоставляет трансфер детей в лагерь. В мае родители, которым предложили туда путевки, пытались выяснить через соцсети, какая в Дубосеково экологическая обстановка. Комментаторы утверждали, что в районе "воняет", и советовали "не рисковать ребенком".Один из комментаторов в паблике "Ядрово. Задыхаемся!!!" усомнился в том, что ситуация в районе настолько неблагополучная, из-за "однотипных комментариев" про вонь. "Конечно однотипные, потому что у нас либо воняет, либо не воняет, либо мы спим, либо не спим, бегая из угла в угол по квартире в поисках места, где подышать, пол города спать боятся, есть перспектива просто не проснуться", - ответили пользователю (орфография сохранена).Представители лагеря в свою очередь заявили, что по итогам проверки муниципальной комиссии Волоколамского района учреждение готово к летней оздоровительной кампании, и "замечаний нет". Отметим, что подтверждений плохого качества воздуха на территории самого лагеря пока не поступало.



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