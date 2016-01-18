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Мужчина пострадал после резкой остановки лифта в жилом доме на севере столицы
6 июля 2018 г. | Время публикации 09:47 | Последние изменения 11:13
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Следственный комитет начал проверку после инцидента с лифтом в одном из жилых домов на улице Дыбенко. Как сообщается на сайте столичного отделения Следственного комитета РФ, кабина лифта с пассажиром, двигаясь вверх, резко остановилась на уровне 40-го этажа.

В результате инцидента мужчина получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь. Следователи опрашивают работников обслуживающей организации, изъята техническая документация. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Подобные ситуации в столице не редкость: по наблюдениям активистов, Государственная жилищная инспекция проводит проверки по сообщениям о плохо работающих лифтах крайне формально, а лифтами в столице управляют подставные компании. Осенью прошлого года, когда лифт с людьми рухнул в доме в Химках, его предпочли отключить, отказавшись от ремонта.

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