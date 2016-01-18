Мужчина пострадал после резкой остановки лифта в жилом доме на севере столицы

Следственный комитет начал проверку после инцидента с лифтом в одном из жилых домов на улице Дыбенко. Как сообщается на сайте
столичного отделения Следственного комитета РФ, кабина лифта с пассажиром, двигаясь вверх, резко остановилась на уровне 40-го этажа.
В результате инцидента мужчина получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь. Следователи опрашивают работников обслуживающей организации, изъята техническая документация. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Подобные ситуации в столице не редкость: по наблюдениям активистов, Государственная жилищная инспекция проводит проверки по сообщениям о плохо работающих лифтах крайне формально
, а лифтами в столице управляют подставные компании
. Осенью прошлого года, когда лифт с людьми рухнул в доме в Химках, его предпочли отключить
, отказавшись от ремонта.