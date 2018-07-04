Москвичам предложат отправить наказы столичному мэру Собянину

5 июля 2018 г. Благодаря утечке файлов из Google Docs активисты узнали о намерении искусственно повысить явку на выборы мэра Москвы

Активисты обнаружили в открытом доступе персональные данные жителей трех районов, собранные представителями управления социальной защиты населения. По мнению активистов, избирателей будут сгонять на выборы через центры соцзащиты.