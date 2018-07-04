Москвичам предложат отправить наказы столичному мэру Собянину

Волонтеры предвыборного штаба мэра Москвы Сергея Собянина будут предлагать горожанам заполнить бланк наказа. Таким образом жители смогут обратиться как за решением общегородских вопросов и проблем, так и с личными просьбами, которые касаются конкретной семьи. Как пишет "Вечерняя Москва"
, на основе наказов будет составлена программа Собянина, который идет на выборы как самовыдвиженец.
По словам юристов, волонтеры могут помочь сформулировать наказ, но не имеют права агитировать за кандидата. В случае если человеку неудобно писать свои пожелания на бумаге, он может сделать это в электронном виде в специальном разделе на сайте sobyanin.ru. Оставить наказ можно также в предвыборном штабе мэра Москвы. При этом на бланках наказов рекомендуется оставлять контактную информацию - это позволит обеспечить обратную связь, когда будет решаться тот или иной вопрос.
Для волонтеров подготовили методические рекомендации, которые содержат ключевые изменения в Москве за восемь прошедших лет. С каждым волонтером заключат безвозмездный договор, а также выдадут комплект формы и разделят на группы. У каждой группы будет свой куратор. Их также научат общаться с жителями во время сбора наказов.
Напомним, особое внимание во время предвыборной кампании планируется уделять тем столичным районам, где на мартовских выборах главы государства было отмечено наибольшее число проголосовавших за Владимира Путина
. Как рассказали источники, близкие к мэрии Москвы, там будут вестись встречи кандидата с избирателями, агитация, активная работа мобилизационных групп, пикеты. Таким образом столичные власти рассчитывают добиться более высокой явки. Кроме того, внимание будет обращаться на те районы, где по сравнению с выборами 2012 года Путин получил наибольший прирост голосов.
Эксперты отмечают, что электоральная статистика имеет важное значение для определения стратегии выборной кампании, однако базовый электорат Собянина живет во всех районах Москвы, к тому же важно привлечь к участию в выборах еще не определившихся избирателей. По словам экспертов, мэрия решила не переубеждать противников, а мобилизовать лояльных, однако как именно власти намерены стимулировать явку в отдельных районах, пока непонятно. Напомним, что отсутствие на грядущих выборах либеральных кандидатов может снизить явку
с ожидаемых 60 до 30-35 процентов, и "натягивать" ее придется за счет мобилизации бюджетников
и голосования в других регионах.