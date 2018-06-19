Мосгордума отказалась от отзыва на пенсионную реформу в преддверии выборов мэра

4 июля 2018 г. Противники пенсионной реформы провели акцию у администрации президента в Москве

Около 250 человек собрались у приемной администрации президента на Ильинке для коллективной подачи петиций против изменения пенсионного законодательства. Они требуют провести общероссийский референдум по этому вопросу. Обошлось без задержаний.