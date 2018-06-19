Мосгордума отказалась от отзыва на пенсионную реформу в преддверии выборов мэра

Столичные депутаты решили не направлять в Госдуму отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста. Эксперты предполагают, что это связано с грядущими выборами мэра, сообщает РБК
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Мосгордума не будет давать свой отзыв на федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста, направленный Госдумой в региональные парламенты в середине июня. Как пояснил председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев, ни Дума, ни профильные комиссии не имеют права заседать во время летнего перерыва, который продлится до 11 сентября. "Мнение у депутатов есть, но официального отзыва не готовится", - заявил он. Кроме того, сам вопрос требует серьезной проработки: законопроект о повышении пенсионного возраста должен "идти в пакете с другими мероприятиями", которые позволят наметить программу по реальному увеличению пенсий и трудоустройству людей предпенсионного возраста.
По данным источника в Мосгордуме, столичные депутаты стали получать обращения с выражением недовольства грядущей реформой вскоре после появления законопроекта. Близкий к Кремлю источник пояснил, что некоторые региональные парламенты, особенно там, где в сентябре пройдут выборы, стараются избегать темы пенсионной реформы, опасаясь негативной реакции избирателей. Столичный мэр пока никак не прокомментировал пенсионную реформу: по мнению экспертов, власти пытаются не педалировать перед выборами тему пенсионного возраста из-за того, что она непопулярна, а аргументы в ее пользу выглядят слабо.
Между тем Мособлдума одобрила проект федерального закона о пенсионной реформе, однако внесла несколько предложений по документу. В частности, региональный парламент предложил замедлить увеличение пенсионного возраста для женщин, дать дополнительные гарантии для пожилых людей на трудоустройство и возможности по профессиональной переподготовке, передает ТАСС.
По его словам, депутаты регионального парламента поддержали идею скоординировать увеличение пенсионного возраста не с прогнозным показателем увеличения продолжительности жизни, а с ее реальным ростом. Также Мособлдума предложила пересмотреть предложенный предельный возраст выхода на пенсию для женщин. "Мы считаем, что возраст 63 года и рост на восемь лет достаточно значительный, мы предлагаем снизить этот возраст выхода на пенсию", - пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.
Кроме того, депутаты регионального парламента предложили разработать законопроект о квотировании рабочих мест для лиц предпенсионного возраста, увеличение ответственности для работодателей в случае трудовой дискриминации по возрастному принципу, а также предложить экономические преференции предприятиям и организациям, которые трудоустраивают пожилых людей.
Также Мособлдума предложила ввести институт аренды рабочих мест для лиц предпенсионного возраста, увеличить количество программ о профессиональной переподготовке пожилых людей и дать им право проходить переобучение в вузах.
Напомним, ранее Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей бывшего лидера столичного отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина за одиночный пикет
около здания Госдумы против повышения пенсионного возраста. Митрохина задержали 19 июня, он стоял возле здания Госдумы с плакатом "Пенсионная "реформа" - ограбление народа".
Кроме того, столичные власти не разрешили партии "Яблоко" провести митинг против пенсионной реформы 3 июля. В мэрии назвали посвященные этой теме акции "неуместными" и опасными
для туристов и москвичей во время ЧМ. После этого Митрохин выступил одним из организаторов шествия и митинга, которые планируется провести в центре Москвы 18 июля
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Также около 250 представителей разных общественных движений пришли к приемной администрации президента на Ильинке для коллективной подачи петиций
против изменения пенсионного законодательства. Участники акции требуют провести общероссийский референдум по этому вопросу.