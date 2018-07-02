Поссорившийся с руководством "Яблока" Митрохин решил создать НКО для защиты прав москвичей

Бывший лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, полномочия которого на этом посту приостановило
федеральное бюро партии, намерен создать некоммерческую организацию (НКО) для защиты прав москвичей. Об этом политик сообщил "Интерфаксу"
.
Митрохин намерен помогать горожанам, "страдающим от произвола властей: захвата придомовых территорий, коммерческой застройки, вырубки скверов, и ужасов "вандального благоустройства". Он подчеркнул, что речь не идет о создании другой партии. Но теперь, лишившись поста в московском "Яблоке", Митрохин не может "элементарно... направлять письма в органы власти".
Политик считает, что новая структура, позволит ему продолжить ту же деятельность, которой он занимался как глава московского "Яблоко", но уже в НКО. По его словам, туда войдут его однопартийцы, а также участники возглавляемого им "Комитета спасения Москвы". Название организации не раскрывается до подачи документов, чтобы его не успели зарегистрировать другие граждане, пояснил Митрохин.
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политик признался, что ему не хватает 137 тысяч рублей на создание НКО. В эту сумму входит оплата услуг бухгалтера и юристов, которые должны подать документы на регистрацию НКО в Минюст, а также плата за аренду помещения "для собраний, работы юристов и хранения атрибутики".
Напомним, 2 июля федеральное бюро "Яблока" приостановило полномочия Митрохина как председателя московского отделения партии. Бюро считает, что он сорвал общее собрание московского "Яблока" 20 июня и этап московской конференции 27 июня, "чтобы создать для себя благоприятные условия для выдвижения в мэры и лишить этих условий своего конкурента, главу Гагаринского района Москвы Елену Русакову".
Недовольство также вызвали публичные обвинения Митрохина в адрес руководства, подача им документов на выдвижение в мэры Москвы и обращение в суд. При этом политик остается членом федерального политкомитета "Яблока" и членом партии в целом. Основатель партии Григорий Явлинский вступился за соратника
, хотя и согласился с тем, что он ответственен за ситуацию с выдвижением кандидата в мэры Москвы.