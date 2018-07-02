Поссорившийся с руководством "Яблока" Митрохин решил создать НКО для защиты прав москвичей

6 июля 2018 г. Григорий Явлинский заступился за Сергея Митрохина и прошедшие праймериз "Яблока"

По словам Явлинского, глава столичного отделения "Яблоко" сорвал выдвижение кандидата в мэры столицы из-за "неприятия конкурентной процедуры". Однако для исключения его из партии необходимы более веские причины.