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Сокольническую линию метро продлят еще на одну станцию
6 июля 2018 г. | Время публикации 12:45 | Последние изменения 13:33
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Сокольническую линию метро планируется продлить в Новой Москве еще на одну станцию после "Столбово", заявил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов. Его слова приводит "Интерфакс".

"Уже принято решение о строительстве новой станции метро - "Новомосковской" - после станции "Столбово" в Новой Москве", - сказал Аксенов. По его словам, перегон между станциями "Столбово" и "Новомосковской" составит около одного километра. "Сейчас станция возводится фактически в чистом поле, это район перспективного комплексного развития, то есть здесь со временем появятся полноценные жилые кварталы", - отметил Аксенов.

Он подчеркнул, что необходимая градостроительная документация для строительства новой станции уже утверждена, однако о сроках ее появления говорить пока рано. Ранее сообщалось, что линия пополнится четырьмя пересадочными станциями: наземными "Филатов луг" и "Прокшино" и подземными "Ольховая" и "Столбово". Ранее сообщалось, что наземную часть накроют металлическим навесом, чтобы защитить от осадков и проникновения на пути. Также будет реконструирована станция "Саларьево", которая войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла.

Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин говорил, что новый участок Сокольнической линии планируется достроить до конца 2019 года. Впоследствии его могут продлить от Столбово до Троицка. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что работы могут начаться уже этим летом.
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