Сотрудников МГУ, выставленных из Третьяковки, обвинили в подрыве престижа университета

В администрации исторического факультета МГУ заявили, что Третьяковская галерея имела все основания предъявить претензии сотрудникам факультета, которые проводили занятие на выставке Верещагина. По словам руководства, неверная позиция сотрудников исторического факультета наносит ущерб не только престижу галереи, но и негативно отражается на репутации факультета, передает ТАСС.
"Государственная Третьяковская галерея, как и любой музей нашей страны и всего мира, имеет четкие правила для работы с посетителями и организованными группами, которые хотят посетить ее залы. Правила общеизвестны и вывешены на сайте любого музея. <...> Очень жаль, что преподаватели исторического факультета МГУ, предварительно не ознакомившись с этими правилами, проводили занятие на выставке Верещагина, которая открыта в залах Третьяковской галереи", - сказали в администрации.
"К сожалению, свою неверную позицию сотрудники факультета осветили в средствах массовой информации и в письме Министерству культуры РФ. Их заявление наносит вред не только престижу ГТГ, но и негативно отражается на общественном лице исторического факультета МГУ", - заявили на факультете, принеся руководству галереи извинения за якобы некорректное поведение сотрудников.
Один из участников экскурсии Максим Шевченко заявил "Ридусу"
, что не считает правильным извиняться перед Третьяковской галереей. "Моих извинений никто не требовал, и давать их не вижу оснований. Неясность правил, в частности понятия "экскурсия", порождает недоразумения. Других комментариев кроме того, что мы написали в письме в министерство, у меня нет и не будет", - заявил он.
Скандал разгорелся после того, как сотрудник МГУ, кандидат исторических наук Максим Шевченко, ходивший 15 июня на выставку Верещагина на Крымском Валу вместе с коллегами-доцентами, студентами и аспирантами, пожаловался на действия администрации музея
. По его словам, участники группы "обменивались впечатлениями" и "задавали друг другу вопросы по поводу увиденного", однако охранник потребовал это прекратить, сочтя "экскурсией без аккредитации". На выходе их ждали "старший лейтенант МЧС" и сотрудница галереи, которые заявили, что действия посетителей незаконны. Историкам объяснили, что в случае прохода на выставку группой "от одного до 20 человек" нужно запрашивать разрешение у музея. Получить ответ на вопрос, что такое "группа из одного человека", им не удалось, после чего преподаватели направили письмо об инциденте в Министерство культуры.
По словам замдиректора галереи Марины Эльзессер, записи с видеокамер доказывают, что историки "стояли сплоченной группой и рассказывали своим студентам про картины". "О занятии, которое проводили в стенах галереи преподаватели истфака, никто из нас не знал. Мы считаем, что педагоги проводили именно занятие, а не просто обменивались мнениями, как они утверждают. Поэтому они должны были заранее зарегистрировать визит на нашем сайте и внести плату", - сказала Эльзессер. По ее словам, новые правила были введены из-за того, что сторонние экскурсоводы дают неверную информацию
, на что жалуются сами посетители Третьяковки.
20 июня в такой же ситуации оказались редактор журнала Fashionograph Тим Ильясов и пятеро его друзей, а 2 июля эти же претензии предъявили посетителю, пришедшему в Новую Третьяковку на ту же выставку Верещагина с тремя друзьями. Молодой человек назвал новые правила Третьяковки "адским позором" и отметил, что в них вообще не сказано, что, собственно, подразумевается под экскурсией.