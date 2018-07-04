Сотрудников МГУ, выставленных из Третьяковки, обвинили в подрыве престижа университета

5 июля 2018 г. В Третьяковке заверили, что умеют отличать компании друзей от "левых" гидов после жалоб посетителей на выдворение

Приходящие группами посетители жалуются на новые правила, из-за которых сотрудники галереи приравнивают к незаконной экскурсии даже обычный обмен впечатлениями. В музее усомнились, что смотрители так уж неразборчивы.