СМИ сообщили о краже ценностей у певца Сергея Пенкина

Певец Сергей Пенкин прокомментировал слухи о том, что его обокрали в центре столицы, когда он уснул на уличной скамейке, назвав сообщения об инциденте "бредом".
"Ничего такого не было. Сколько интересного о себе каждый раз слышу. Глупость какая-то", - заявил Пенкин, комментируя информацию каналу "360"
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Как сообщил агентству "Москва"
источник в правоохранительных органах, ночью 1 июля артист, будучи нетрезвым, уснул на скамейке на улице Кузнецкий Мост. Неизвестный похитил у певца золотую цепочку с золотым крестиком и золотой иконкой, кольцо, наручные часы Saint Honore, мобильный телефон iPhone X и 30 тысяч рублей.