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СМИ сообщили о краже ценностей у певца Сергея Пенкина
6 июля 2018 г. | Время публикации 11:16 | Последние изменения 11:50
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Певец Сергей Пенкин прокомментировал слухи о том, что его обокрали в центре столицы, когда он уснул на уличной скамейке, назвав сообщения об инциденте "бредом".

"Ничего такого не было. Сколько интересного о себе каждый раз слышу. Глупость какая-то", - заявил Пенкин, комментируя информацию каналу "360".

Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, ночью 1 июля артист, будучи нетрезвым, уснул на скамейке на улице Кузнецкий Мост. Неизвестный похитил у певца золотую цепочку с золотым крестиком и золотой иконкой, кольцо, наручные часы Saint Honore, мобильный телефон iPhone X и 30 тысяч рублей.

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Пятница, 6 июля 2018 г. // Последняя новость 12:08
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