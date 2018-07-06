

СМИ сообщили о краже ценностей у певца Сергея Пенкина Рубрики: Происшествия

Global Look Press



"Ничего такого не было. Сколько интересного о себе каждый раз слышу. Глупость какая-то", - заявил Пенкин, комментируя информацию каналу



Как сообщил



Певец Сергей Пенкин прокомментировал слухи о том, что его обокрали в центре столицы, когда он уснул на уличной скамейке, назвав сообщения об инциденте "бредом"."Ничего такого не было. Сколько интересного о себе каждый раз слышу. Глупость какая-то", - заявил Пенкин, комментируя информацию каналу "360" Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, ночью 1 июля артист, будучи нетрезвым, уснул на скамейке на улице Кузнецкий Мост. Неизвестный похитил у певца золотую цепочку с золотым крестиком и золотой иконкой, кольцо, наручные часы Saint Honore, мобильный телефон iPhone X и 30 тысяч рублей.



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