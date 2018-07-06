В выходные в столице ожидается дождь и гроза Рубрики: Погода

Global Look Press субботу, 7 июля, в столице будет облачно с прояснениями. Ночью местами по области небольшой дождь, температура в Москве 12-14, по области 9-14 градусов тепла. Днем небольшой, местами умеренный дождь, температура в Москве 20-22, по области 18-23 градуса тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.



В воскресенье, 8 июля, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем дождь, местами гроза. Температура ночью в Москве 13-15, по области 10-15 градусов тепла, днем в Москве 21-23, по области 19-24 градусов тепла. Ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 12-17 метров в секунду. В выходные в столице ожидается дождь и гроза, сообщает Гидрометцентр России . В, 7 июля, в столице будет облачно с прояснениями. Ночью местами по области небольшой дождь, температура в Москве 12-14, по области 9-14 градусов тепла. Днем небольшой, местами умеренный дождь, температура в Москве 20-22, по области 18-23 градуса тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду., 8 июля, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем дождь, местами гроза. Температура ночью в Москве 13-15, по области 10-15 градусов тепла, днем в Москве 21-23, по области 19-24 градусов тепла. Ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 12-17 метров в секунду.



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