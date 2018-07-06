Водитель ночного автобуса избил театрального актера в центре столицы

Сотрудник "Мосгортранса" избил в автобусе в центре столицы актера Сергея Погосяна. Об этом сообщил агентству "Москва"
источник в правоохранительных органах.
В ночь на 6 июля в полицию поступило сообщение о том, что водитель автобуса с маршрутом "Н1" избил пассажира, находясь на остановке общественного транспорта "1-й Бабьегородский переулок". Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что пострадавшим оказался актер Московского театра юного зрителя Сергей Погосян.
Опросив участников конфликта, полицейские доставили 31-летнего сотрудника "Мосгортранса" и пострадавшего в дежурную часть отдела полиции по району Якиманка для дальнейшего разбирательства. Артист получил травму носа, но заверил, что в медпомощи не нуждается. По факту случившегося проводится проверка.