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Водитель ночного автобуса избил театрального актера в центре столицы
6 июля 2018 г. | Время публикации 15:24
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Сотрудник "Мосгортранса" избил в автобусе в центре столицы актера Сергея Погосяна. Об этом сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

В ночь на 6 июля в полицию поступило сообщение о том, что водитель автобуса с маршрутом "Н1" избил пассажира, находясь на остановке общественного транспорта "1-й Бабьегородский переулок". Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что пострадавшим оказался актер Московского театра юного зрителя Сергей Погосян.

Опросив участников конфликта, полицейские доставили 31-летнего сотрудника "Мосгортранса" и пострадавшего в дежурную часть отдела полиции по району Якиманка для дальнейшего разбирательства. Артист получил травму носа, но заверил, что в медпомощи не нуждается. По факту случившегося проводится проверка.
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