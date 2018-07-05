Пенсионера оштрафовали на пять тысяч рублей за пикет против перекладывания плитки вместо помощи многодетным с жильем

Тверской районный суд Москвы оштрафовал многодетного отца, пенсионера Александра Ушенко на пять тысяч за одиночный пикет против Сергея Собянина у здания мэрии. Об этом сообщила "ОВД-Инфо"
юрист Екатерина Селезнева, защищавшая Ушенко в суде.
Пенсионер вышел на пикет 19 июня к зданию мэрии с плакатом "Многодетные семьи Москвы живут в коммуналках, ожидая социальное жилье по 30 лет. Тем временем Собянин перекладывает по всей Москве гранитную плитку с зимней на летнюю". Через несколько минут к нему подошел полицейский и, сославшись на указ президента о запрете публичных акций в городах чемпионата мира, попросил убрать плакат. Пенсионер исполнил это требование.
Когда к мэрии подъехала полицейская машина, полицейский попросил пенсионера развернуть плакат, сфотографировал Ушенко и задержал его. На пенсионера составили протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Адвокат пенсионера заявила в суде о том, что одиночные пикеты, несмотря на указ Путина, не требуют согласования. Однако судья к ней не прислушалась и назначила пенсионеру штраф в пять тысяч рублей.
Согласно указу президента, любые митинги, пикеты и акции протеста в период проведения чемпионата мира согласуются не только с властями, но и с региональными управлениями ФСБ и МВД. Ранее за проведение одиночного пикета против повышения пенсионного возраста был оштрафован бывший лидер столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин
. Несогласованное мероприятие обошлось ему в 20 тысяч рублей.