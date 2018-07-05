Пенсионера оштрафовали на пять тысяч рублей за пикет против перекладывания плитки вместо помощи многодетным с жильем Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Пенсионер вышел на пикет 19 июня к зданию мэрии с плакатом "Многодетные семьи Москвы живут в коммуналках, ожидая социальное жилье по 30 лет. Тем временем Собянин перекладывает по всей Москве гранитную плитку с зимней на летнюю". Через несколько минут к нему подошел полицейский и, сославшись на указ президента о запрете публичных акций в городах чемпионата мира, попросил убрать плакат. Пенсионер исполнил это требование.



Когда к мэрии подъехала полицейская машина, полицейский попросил пенсионера развернуть плакат, сфотографировал Ушенко и задержал его. На пенсионера составили протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Адвокат пенсионера заявила в суде о том, что одиночные пикеты, несмотря на указ Путина, не требуют согласования. Однако судья к ней не прислушалась и назначила пенсионеру штраф в пять тысяч рублей.



Согласно указу президента, любые митинги, пикеты и акции протеста в период проведения чемпионата мира согласуются не только с властями, но и с региональными управлениями ФСБ и МВД. Ранее за проведение одиночного пикета против повышения пенсионного возраста был оштрафован бывший лидер столичного отделения партии "Яблоко" Тверской районный суд Москвы оштрафовал многодетного отца, пенсионера Александра Ушенко на пять тысяч за одиночный пикет против Сергея Собянина у здания мэрии. Об этом сообщила "ОВД-Инфо" юрист Екатерина Селезнева, защищавшая Ушенко в суде.Пенсионер вышел на пикет 19 июня к зданию мэрии с плакатом "Многодетные семьи Москвы живут в коммуналках, ожидая социальное жилье по 30 лет. Тем временем Собянин перекладывает по всей Москве гранитную плитку с зимней на летнюю". Через несколько минут к нему подошел полицейский и, сославшись на указ президента о запрете публичных акций в городах чемпионата мира, попросил убрать плакат. Пенсионер исполнил это требование.Когда к мэрии подъехала полицейская машина, полицейский попросил пенсионера развернуть плакат, сфотографировал Ушенко и задержал его. На пенсионера составили протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Адвокат пенсионера заявила в суде о том, что одиночные пикеты, несмотря на указ Путина, не требуют согласования. Однако судья к ней не прислушалась и назначила пенсионеру штраф в пять тысяч рублей.Согласно указу президента, любые митинги, пикеты и акции протеста в период проведения чемпионата мира согласуются не только с властями, но и с региональными управлениями ФСБ и МВД. Ранее за проведение одиночного пикета против повышения пенсионного возраста был оштрафован бывший лидер столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин . Несогласованное мероприятие обошлось ему в 20 тысяч рублей.



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