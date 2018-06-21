Столичные власти сослали в "лесное гетто" организаторов митинга против пенсионной реформы

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5 июля 2018 г. Митрохина оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет против повышения пенсионного возраста

Политика задержали 19 июня около здания Госдумы за плакат с надписью "Пенсионная "реформа" - ограбление народа". Суд признал Митрохина виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий.

4 июля 2018 г. Противники пенсионной реформы провели акцию у администрации президента в Москве

3 июля 2018 г. Столичные профсоюзы и партии подали заявку на шествие против пенсионной реформы