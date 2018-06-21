Столичные власти сослали в "лесное гетто" организаторов митинга против пенсионной реформы

Власти Москвы считают невыполнимыми требования провести митинг против пенсионной реформы в центре города 18 июля. Об этом заявил "Интерфаксу"
руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. По его словам, "проведение данного мероприятия в этот период времени возможно только в парке "Сокольники".
Заявка на проведение шествия и митинга поступила от Конфедерации труда России. Организаторами также выступили представители партий "Яблоко", КПРФ и "Справедливая Россия", движений "Гражданская солидарность" и "Рот-фронт". Они предлагали два варианта маршрута: от Пушкинской площади по Страстному бульвару и далее по бульварам до проспекта Сахарова или от Самотечной площади по бульварам между Самотечной улицей и Олимпийским проспектом в сторону Суворовской площади.
Столичные власти предложили перенести акцию в Люблино или Сокольниках. После этого организаторы выступили с компромиссным вариантом: ограничиться только митингом, но "в более приемлемых местах" - на проспекте Академика Сахарова или на Суворовской площади, рассказал бывший лидер московского отделения "Яблоко" Сергей Митрохин, выступивший соорганизатором мероприятия.
Он назвал ответ мэрии "издевательством": предложенные площадки находятся слишком далеко от центра, "это места, где нельзя провести общегородской митинг, туда много людей не приедет". "Сокольники это вообще лес, это такое гетто в лесу, там просто не уместится столько человек, сколько мы хотим привести на этот митинг, а это как минимум 10 тысяч", - подчеркнул Митрохин.
По словам главы департамента региональной безопасности, столичные власти "пошли навстречу" организаторам акции против пенсионной реформы "несмотря на необходимость обеспечения беспрецедентных мер безопасности в связи с чемпионатом мира". Черников отметил, что активисты отказались от предложенных вариантов, "хотя они отдают себе отчет, что проведение акции в центре Москвы невозможно" из-за президентского приказа, ограничивающего массовые мероприятия в столице до 25 июля.
Ранее мэрия Москвы по той же причине запретила провести несколько акций против повышения пенсионного возраста в начале июля. Черников назвал их "неуместными"
и небезопасными для туристов и москвичей в дни чемпионата мира по футболу. 4 июля движение "Левый фронт", которому тоже отказали в проведении полноценного митинга, и представители других политических сил устроили коллективную подачу петиций
против изменений пенсионного законодательства в приемную администрации президента на Ильинке.