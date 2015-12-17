В СМИ разразился скандал из-за 12-этажного футбольного граффити с женой бизнесмена в Жулебино Рубрики: Общество





Об изображении блондинки в короткой спортивной форме и с мячом в руках написало даже международное агентство







После этого в российских СМИ вышли материалы о том, что бизнесмен на деньги налогоплательщиков заказал художникам портрет жены. Также сообщается, что "Новатек Арт" регулярно получает многомиллионные подряды от мэрии. Уточнение Reuters, что комитет общественных связей Москвы был не единственным спонсором граффити, осталось незамеченным. Впрочем, агентство не распространяется о других источниках финансирования.



Такое внимание к жулебинскому граффити удивило и обидело фирму, в результате она убрала из своих соцсетей фотографии росписи и позитивные посты о ней. (Критики предположили - это потому, что рекламщики "поняли: получилось провально".) Зато в аккаунтах "Новатек Арта" появились гневные обвинения в адрес журналистов, которые "пытаются все опошлить", и



"История данного изображения: поскольку у иностранных граждан есть стереотип, что русские люди не приветливые и никогда не улыбаются, мы данной работой хотели улучшить имидж страны в глазах иностранцев и показать, что мы очень доброжелательная и гостеприимная страна", - говорится на странице компании в



Там пояснили, что хотели нарисовать "русскую девушку, которая приглашает всех зарубежных гостей в нашу красивую и дружелюбную страну на чемпионат мира по футболу". Изначально моделью планировалось сделать посла ЧМ-2018 Викторию Лопырёву или какую-нибудь болельщицу со стадиона. Однако художников смутили возможные "юридические сложности", поэтому они изобразить решили "знакомую им девушку, подходящую по типажу".



Иван Пантелеев опроверг, что фестиваль стрит-арта полностью финансируется за счет Москвы. "На самом деле компания "Новатек Арт" и команда проекта софинансирует этот фестиваль, часть денег мы привлекаем из внебюджетных источников", - сказал глава компании



По словам Пантелеева, роспись в Жулебино согласовали и с мэрией Москвы, и с жителями дома. Он не смог сказать, во сколько она обошлась. "В любом случае уличное искусство - это вещь не самая дешевая, суммы начинаются от 100 тысяч рублей и выше. Сколько стоил мурал в Жулебине, я сказать затрудняюсь, у меня сейчас нет бумаг... но это сотни тысяч, несколько сотен тысяч рублей", - прикинул он.



Эксперт Института исследования стрит-арта в Санкт-Петербурге Анна Нистратова, одна из первых обратившая внимание на граффити с женой Пантелеева, утверждает, что "Новатек Арт" фактически оккупировал рынок легального московского стрит-арта за счет своих связей в мэрии.



"То, что происходит в Москве, - происходит только как бизнес, это не имеет отношения к искусству. Это имеет отношение только к пропаганде и к тому, где лежат бюджеты. Нет ни системы создания искусства в городе, ни какой-то политики на этот счет, неизвестно, кто это одобряет. В конце концов это превратилось в патриотические росписи и рекламу", - считает Нистратова.



Пантелеев, напротив, называет свои проекты "уличным искусством в чистом виде". По его словам, рекламные проекты занимают в портфолио компании только пять процентов, а патриотические - семь. "Если говорить про какие-то конкурсы, то мы побеждали далеко не во всех тендерах, на самом деле, побеждали в меньшинстве из них", - утверждает Пантелеев.



По данным радио "Свобода", сотрудничество "Новатек Арта" и московских властей началось еще при бывшем руководителе департамента культуры Сергее Капкове. Компания также работает с Российским военно-историческим обществом, председателем которого является министр культуры РФ Владимир Мединский, и Российским географическим обществом.



Среди работ, созданных по заказу "Новатек Арта" - изображения Майи Плисецкой на Большой Дмитровке и Михаила Булгакова в Большом Афанасьевском переулке, граффити-ростомер в Московском зоопарке, портреты Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Михаила Кутузова, Мусы Джалиля, Константина Станиславского, Сергея Эйзенштейна и других деятелей.



Многие граффити компании закрашены, доходило и до курьезов. Одного москвича настолько возмутило изображение К чемпионату мира по футболу в Москве появилось несколько тематических настенных картин. Как сообщалось на сайте мэрии , граффити рисовали в рамках фестиваля стрит-арта MOST, организованного компанией "Новатек Арт" под руководством Ивана Пантелеева. Одна из росписей, на стене дома 65/32 по улице Привольной в Жулебино, привлекла особое внимание: в соцсетях заметили, что это просто 12-этажный портрет жены Пантелеева Дарьи.Об изображении блондинки в короткой спортивной форме и с мячом в руках написало даже международное агентство Reuters . В сообщении со ссылкой на самого Пантелеева говорится, что средства на создание росписи поступили из городского бюджета.После этого в российских СМИ вышли материалы о том, что бизнесмен на деньги налогоплательщиков заказал художникам портрет жены. Также сообщается, что "Новатек Арт" регулярно получает многомиллионные подряды от мэрии. Уточнение Reuters, что комитет общественных связей Москвы был не единственным спонсором граффити, осталось незамеченным. Впрочем, агентство не распространяется о других источниках финансирования.Такое внимание к жулебинскому граффити удивило и обидело фирму, в результате она убрала из своих соцсетей фотографии росписи и позитивные посты о ней. (Критики предположили - это потому, что рекламщики "поняли: получилось провально".) Зато в аккаунтах "Новатек Арта" появились гневные обвинения в адрес журналистов, которые "пытаются все опошлить", и угрозы подать в суд "История данного изображения: поскольку у иностранных граждан есть стереотип, что русские люди не приветливые и никогда не улыбаются, мы данной работой хотели улучшить имидж страны в глазах иностранцев и показать, что мы очень доброжелательная и гостеприимная страна", - говорится на странице компании в Instagram Там пояснили, что хотели нарисовать "русскую девушку, которая приглашает всех зарубежных гостей в нашу красивую и дружелюбную страну на чемпионат мира по футболу". Изначально моделью планировалось сделать посла ЧМ-2018 Викторию Лопырёву или какую-нибудь болельщицу со стадиона. Однако художников смутили возможные "юридические сложности", поэтому они изобразить решили "знакомую им девушку, подходящую по типажу".Иван Пантелеев опроверг, что фестиваль стрит-арта полностью финансируется за счет Москвы. "На самом деле компания "Новатек Арт" и команда проекта софинансирует этот фестиваль, часть денег мы привлекаем из внебюджетных источников", - сказал глава компании радио "Свобода" , но не назвал эти источники.По словам Пантелеева, роспись в Жулебино согласовали и с мэрией Москвы, и с жителями дома. Он не смог сказать, во сколько она обошлась. "В любом случае уличное искусство - это вещь не самая дешевая, суммы начинаются от 100 тысяч рублей и выше. Сколько стоил мурал в Жулебине, я сказать затрудняюсь, у меня сейчас нет бумаг... но это сотни тысяч, несколько сотен тысяч рублей", - прикинул он.Эксперт Института исследования стрит-арта в Санкт-Петербурге Анна Нистратова, одна из первых обратившая внимание на граффити с женой Пантелеева, утверждает, что "Новатек Арт" фактически оккупировал рынок легального московского стрит-арта за счет своих связей в мэрии."То, что происходит в Москве, - происходит только как бизнес, это не имеет отношения к искусству. Это имеет отношение только к пропаганде и к тому, где лежат бюджеты. Нет ни системы создания искусства в городе, ни какой-то политики на этот счет, неизвестно, кто это одобряет. В конце концов это превратилось в патриотические росписи и рекламу", - считает Нистратова.Пантелеев, напротив, называет свои проекты "уличным искусством в чистом виде". По его словам, рекламные проекты занимают в портфолио компании только пять процентов, а патриотические - семь. "Если говорить про какие-то конкурсы, то мы побеждали далеко не во всех тендерах, на самом деле, побеждали в меньшинстве из них", - утверждает Пантелеев.По данным радио "Свобода", сотрудничество "Новатек Арта" и московских властей началось еще при бывшем руководителе департамента культуры Сергее Капкове. Компания также работает с Российским военно-историческим обществом, председателем которого является министр культуры РФ Владимир Мединский, и Российским географическим обществом.Среди работ, созданных по заказу "Новатек Арта" - изображения Майи Плисецкой на Большой Дмитровке и Михаила Булгакова в Большом Афанасьевском переулке, граффити-ростомер в Московском зоопарке, портреты Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Михаила Кутузова, Мусы Джалиля, Константина Станиславского, Сергея Эйзенштейна и других деятелей.Многие граффити компании закрашены, доходило и до курьезов. Одного москвича настолько возмутило изображение имперских штурмовиков из киносаги "Звездные войны" на торце дома на Садовой-Спасской улице, что он пожаловался в Администрацию президента РФ, Минобороны, ФСБ и МВД. Мужчина счел нарисованных солдат "американской пропагандой" и "символами военной мощи НАТО и США", потребовав наказать чиновников, давших разрешение на "проплаченную американским шоу-бизнесом акцию".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 17 декабря 2015 г. Москвич пожаловался в Минобороны и ФСБ на штурмовиков из "Звездных войн"

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