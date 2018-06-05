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Григорий Явлинский заступился за Сергея Митрохина и прошедшие праймериз "Яблока"
6 июля 2018 г. | Время публикации 12:08
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает бывшего главу московского отделения партии Сергея Митрохина ответственным за ситуацию с выдвижением кандидата в мэры столицы, но не стал бы исключать его из партии.

"Да, все это его ответственность", - сказал Явлинский в интервью "Интерфаксу", подчеркнув, что говорить о вине Митрохина за провал праймериз было бы некорректно. "Праймериз дали много полезных результатов на перспективу. Что касается Сергея Митрохина и его отношения, в частности, к праймериз, то он мой друг, и я не хочу перемывать ему кости", - сказал Явлинский, добавив, что не стал бы голосовать за исключение Митрохина из партии.

"Из нашей партии исключить - это должно быть особое событие. Мы исключали, это бывало, но должны быть очень веские причины", - сказал Явлинский. Кроме того, Митрохин остаётся членом политкомитета - высшего политического органа партии, и исключить его оттуда может только съезд.

Также Явлинский уточнил, что не считает праймериз партии провалившимися, так как партия получила из ситуации несколько важных уроков. "Например, что на человека могут надавить, и он снимется. Ничего хорошего в этом нет. Ну что ж, будем в следующий раз умнее, кандидаты будут брать на себя соответствующие обязательства, мы будем внимательнее смотреть, что за человек", - добавил он.

По его словам, конфликт с выдвижением кандидата в мэры столицы начался из-за неприятия главой московского "Яблока" Сергеем Митрохиным "конкурентной процедуры как таковой". "Когда шли праймериз, я его поддерживал. Но потом, когда праймериз закончились тем, чем они закончились, я отошел в сторону. Я считал, что партия сама всё решит", - добавил Явлинский.

Напомним, по итогам двух туров праймериз "Яблока" по выборам кандидата в мэры Москвы их победителем стал глава Тверского муниципального округа Москвы Яков Якубович. Однако впоследствии Якубович отказался от выдвижения в пользу Митрохина,заявив, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр. Впоследствии СМИ сообщили, что еще до праймериз кандидатура лидера московского отделения "Яблока" Сергея Митрохина была согласована с действующим мэром столицы, и праймериз изначально были задуманы для легитимизации Митрохина.

В связи с этим федеральное бюро партии согласовало конференции московской региональной организации кандидатуру главы муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой, которая заняла на праймериз четвертое место. Однако конференция вновь выдвинула в кандидаты Митрохина, что было расценено как нарушение устава партии. В результате кандидат от партии на выборы мэра Москвы зарегистрирован не был.
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