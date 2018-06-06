Власти Москвы проверят информацию об увольнении учительницы, сводившей детей на спектакль по Хаксли

Департамент образования Москвы проверяет информацию об увольнении учительницы
, сводившей школьников на спектакль по роману-антиутопии Олдоса Хаксли "О дивный новый мир". Ранее об инциденте рассказал художественный руководитель столичного театра "Модерн" режиссер Юрий Грымов.
"Мне трудно предположить, что в современной московской школе возможно увольнение педагога за его культурные предпочтения", - прокомментировал агентству "Москва"
замглавы департамента образования Игорь Павлов. Он добавил, что в столице запустили проект "Театр в школе", предусматривающий, что театры будут устраивать спектакли и мастер-классы прямо в школах.
"Поэтому, если бы у нас была конкретная информация от руководства театра "Модерн", мы бы смогли более детально и глубоко разобраться в ситуации", - сказал чиновник, выразив сожаление, что Грымов не смог сообщить координаты школы или уволенного педагога. Сам режиссер пояснил в своем Facebook
, что об анонимности его попросила сама учительница.
Грымов уточнил, что инцидент произошел около двух месяцев назад. После посещения спектакля по Хаксли театр пригласил педагога с учениками на премьеру постановки Шекспира "Юлий Цезарь", но преподаватель сказала, что ее уволили.
"Случилась невероятная и в то же время такая узнаваемая история. Когда ребята посмотрели спектакль [по Хаксли
], они рассказали об этом друзьям, поделились впечатлениями в соцсетях - в свойственной им манере: мол, спектакль про свободную любовь. Родители забили тревогу: как так?! Какая свободная любовь? Кто допустил? Конфликт дошел до директора школы, и он уволил учителя!!!" - пишет Грымов.
Режиссер заверил, что на сцене "не то чтобы нет "обнаженки" - ни единого скабрезного слова не звучит". "Ничего того, что нельзя видеть и слышать старшеклассникам, в пьесе нет - как, впрочем, нет ничего подобного и в самом романе Хаксли", - добавил худрук "Модерна". По его словам, уволенная учительница уже устроилась на новую работу.