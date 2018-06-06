Власти Москвы проверят информацию об увольнении учительницы, сводившей детей на спектакль по Хаксли Рубрики: Общество

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



"Мне трудно предположить, что в современной московской школе возможно увольнение педагога за его культурные предпочтения", - прокомментировал



"Поэтому, если бы у нас была конкретная информация от руководства театра "Модерн", мы бы смогли более детально и глубоко разобраться в ситуации", - сказал чиновник, выразив сожаление, что Грымов не смог сообщить координаты школы или уволенного педагога. Сам режиссер пояснил в своем



Грымов уточнил, что инцидент произошел около двух месяцев назад. После посещения спектакля по Хаксли театр пригласил педагога с учениками на премьеру постановки Шекспира "Юлий Цезарь", но преподаватель сказала, что ее уволили.



"Случилась невероятная и в то же время такая узнаваемая история. Когда ребята посмотрели спектакль [по Хаксли], они рассказали об этом друзьям, поделились впечатлениями в соцсетях - в свойственной им манере: мол, спектакль про свободную любовь. Родители забили тревогу: как так?! Какая свободная любовь? Кто допустил? Конфликт дошел до директора школы, и он уволил учителя!!!" - пишет Грымов.



Режиссер заверил, что на сцене "не то чтобы нет "обнаженки" - ни единого скабрезного слова не звучит". "Ничего того, что нельзя видеть и слышать старшеклассникам, в пьесе нет - как, впрочем, нет ничего подобного и в самом романе Хаксли", - добавил худрук "Модерна". По его словам, уволенная учительница уже устроилась на новую работу. Департамент образования Москвы проверяет информацию об увольнении учительницы , сводившей школьников на спектакль по роману-антиутопии Олдоса Хаксли "О дивный новый мир". Ранее об инциденте рассказал художественный руководитель столичного театра "Модерн" режиссер Юрий Грымов."Мне трудно предположить, что в современной московской школе возможно увольнение педагога за его культурные предпочтения", - прокомментировал агентству "Москва" замглавы департамента образования Игорь Павлов. Он добавил, что в столице запустили проект "Театр в школе", предусматривающий, что театры будут устраивать спектакли и мастер-классы прямо в школах."Поэтому, если бы у нас была конкретная информация от руководства театра "Модерн", мы бы смогли более детально и глубоко разобраться в ситуации", - сказал чиновник, выразив сожаление, что Грымов не смог сообщить координаты школы или уволенного педагога. Сам режиссер пояснил в своем Facebook , что об анонимности его попросила сама учительница.Грымов уточнил, что инцидент произошел около двух месяцев назад. После посещения спектакля по Хаксли театр пригласил педагога с учениками на премьеру постановки Шекспира "Юлий Цезарь", но преподаватель сказала, что ее уволили."Случилась невероятная и в то же время такая узнаваемая история. Когда ребята посмотрели спектакль [], они рассказали об этом друзьям, поделились впечатлениями в соцсетях - в свойственной им манере: мол, спектакль про свободную любовь. Родители забили тревогу: как так?! Какая свободная любовь? Кто допустил? Конфликт дошел до директора школы, и он уволил учителя!!!" - пишет Грымов.Режиссер заверил, что на сцене "не то чтобы нет "обнаженки" - ни единого скабрезного слова не звучит". "Ничего того, что нельзя видеть и слышать старшеклассникам, в пьесе нет - как, впрочем, нет ничего подобного и в самом романе Хаксли", - добавил худрук "Модерна". По его словам, уволенная учительница уже устроилась на новую работу.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 6 июня 2018 г. В московской школе уволили учительницу, сводившую учеников на спектакль по антиутопии Хаксли

Учительница была уволена после того, как привела учеников на спектакль "О дивный новый мир", в котором "идет разговор про свободную любовь". Директор театра Юрий Грымов назвал инцидент "средневековьем".

