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Власти Москвы проверят информацию об увольнении учительницы, сводившей детей на спектакль по Хаксли
6 июня 2018 г. | Время публикации 19:22
Рубрики: Общество  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Департамент образования Москвы проверяет информацию об увольнении учительницы, сводившей школьников на спектакль по роману-антиутопии Олдоса Хаксли "О дивный новый мир". Ранее об инциденте рассказал художественный руководитель столичного театра "Модерн" режиссер Юрий Грымов.

"Мне трудно предположить, что в современной московской школе возможно увольнение педагога за его культурные предпочтения", - прокомментировал агентству "Москва" замглавы департамента образования Игорь Павлов. Он добавил, что в столице запустили проект "Театр в школе", предусматривающий, что театры будут устраивать спектакли и мастер-классы прямо в школах.

"Поэтому, если бы у нас была конкретная информация от руководства театра "Модерн", мы бы смогли более детально и глубоко разобраться в ситуации", - сказал чиновник, выразив сожаление, что Грымов не смог сообщить координаты школы или уволенного педагога. Сам режиссер пояснил в своем Facebook, что об анонимности его попросила сама учительница.

Грымов уточнил, что инцидент произошел около двух месяцев назад. После посещения спектакля по Хаксли театр пригласил педагога с учениками на премьеру постановки Шекспира "Юлий Цезарь", но преподаватель сказала, что ее уволили.

"Случилась невероятная и в то же время такая узнаваемая история. Когда ребята посмотрели спектакль [по Хаксли], они рассказали об этом друзьям, поделились впечатлениями в соцсетях - в свойственной им манере: мол, спектакль про свободную любовь. Родители забили тревогу: как так?! Какая свободная любовь? Кто допустил? Конфликт дошел до директора школы, и он уволил учителя!!!" - пишет Грымов.

Режиссер заверил, что на сцене "не то чтобы нет "обнаженки" - ни единого скабрезного слова не звучит". "Ничего того, что нельзя видеть и слышать старшеклассникам, в пьесе нет - как, впрочем, нет ничего подобного и в самом романе Хаксли", - добавил худрук "Модерна". По его словам, уволенная учительница уже устроилась на новую работу.
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