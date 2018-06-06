

В Доме педагогической книги на Большой Дмитровке загорелась крыша Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



В центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС



Подъезд к зданию затруднен, так как улица очень узкая. Также затруднена установка подъемников из-за декораций и рекламы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Движение по Большой Дмитровке полностью перекрыто от Кузнецкого моста до Страстного бульвара. ЦОДД



Большая Дмитровка 7/5 - горит крыша: pic.twitter.com/iBlQD3vIz7— Roman Vdovichenko (@Vdovichenko1990) June 6, 2018



На крыше Дома педагогической книги на улице Большая Дмитровка, 7/5 произошло возгорание, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по Москве. Площадь пожара уточняется. По словам очевидцев, густой дым распространился до Большого театра. По данным источника агентства, пожару присвоен первый ранг.В центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС агентству "Москва" сообщили, что на крыше горит обрешетник кровли и утеплитель. Кровлю вскрывают, ведется тушение. Эвакуация в здании не проводилась.Подъезд к зданию затруднен, так как улица очень узкая. Также затруднена установка подъемников из-за декораций и рекламы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Движение по Большой Дмитровке полностью перекрыто от Кузнецкого моста до Страстного бульвара. ЦОДД просит водителей объезжать участок по Тверской.



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