В московской школе уволили учительницу, сводившую учеников на спектакль по антиутопии Хаксли

В московской школе уволили педагога, сводившего учеников на спектакль "О дивный новый мир" по роману Олдоса Хаксли. Об этом радиостанции "Говорит Москва"
сообщил художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов.
"Учительница привела класс на спектакль к нам, в театр "Модерн", по произведению Хаксли "О дивный новый мир". Она привела класс, учащиеся посмотрели, и потом, наверное, кто-то спросил в школе, или родители спросили, как вам спектакль, и они сказали, что там идет разговор про свободную любовь. И за это, получается, "растление" директор школы уволил этого педагога. Видимо, начали жаловаться недальновидные родители, не разобравшись в сути дела", - заявил Грымов, который намерен выяснить номер школы и фамилию директора.
"Мы сейчас будем разбираться с этой школой и опубликуем точные данные и фамилию директора. Это катастрофа. Мне стыдно и страшно, что такое происходит. Тем более, там ничего такого не показывают, никакой "обнаженки". Какое-то средневековье. Получается, какой-то самодур влияет на судьбы людей. Я просто так это не оставлю", - заявил режиссер, добавив, что в ходе разбирательства намерен пригласить на спектакль директора, уволившего педагога, и представителей министерства образования и науки.
Еще один скандал такого рода произошел в прошлом году в Подмосковье: обладатель титула "Учитель года России"-2012, драматург, режиссер и актер Александр Демахин лишился должности в гимназии Сергиева Посада после того, как выдвинулся в местный городской совет депутатов от партии "Яблоко". Выдвижение Демахина сопровождалось одиночными акциями протеста и заметками в местных СМИ о том, что его кандидатура вызвала "недовольство в интернете".
Муниципальная общественно-политическая газета Сергиево-Посадского района "Вперед" писала, что "сторонники традиционных ценностей" припомнили учителю постановки спектаклей
, якобы пропагандирующих гомосексуализм и подростковый секс. После огласки инцидента учителя восстановили на работе
.