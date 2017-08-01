В московской школе уволили учительницу, сводившую учеников на спектакль по антиутопии Хаксли

3 августа 2017 г. Подмосковного "Учителя года", уволенного якобы из-за участия в выборах, восстановили на работе

Источник в администрации Московской области связал восстановление преподавателя с оглаской инцидента. В администрации муниципалитета заявили, что Демахин покинул гимназию в связи с истечением трудового договора.